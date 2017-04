20-åringen fra Hedmarken er tiltalt for en lang rekke lovbrudd deriblant voldtekt, seksuell omgang med jenter under 16 år og for å ha presset jenter til å sende ham intime bilder og filmer.

Et av de alvorligste punktene er at han hadde seksuell omgang med jenta som bare var 13 år, gjentatte ganger.

Les: Mann tilstår en rekke overgrep mot unge jenter

– Var ekkelt

Jenta fortalte i retten torsdag at den tiltalte som da var 16 år, tok kontakt på sosiale medier og at de etter hvert begynte å møtes. Hun fortalte også at det raskt ble snakk om å sende bilder.

– Jeg ville først ikke sende bilder fordi en aldri vet hvor de havner, fortalte hun.

Jenta fortalte at hun hadde det svært vanskelig i denne perioden og at den tiltalte hjalp henne med mye og ga henne bekreftelser og sjøltillit.

– En av de første gangene prøvde han å ta på meg, jeg tok vekk hånda hans og sa jeg ikke hadde lyst, men han prøvde igjen seinere, forklarte jenta.

Han ga seg ikke og det endte opp med sex. Det skjedde gjentatte ganger.

– Det var ikke noe jeg ville. Jeg sa nei, men ga etter fordi jeg var redd for at han skulle bli sur og at jeg skulle miste han som venn, sa hun i retten.

– Stoler mindre på folk

Jenta fortalte at hun den gangen ikke tenkte på aldersforskjellen når de snakket sammen. Den tenkte hun på i forbindelse med sex. I dag ser hun annerledes på det.

– Jeg ble utnytta og manipulert til å føle at det var triveligere enn det var, sa hun.

Hun forklarer at det som skjedde har gått utover skolearbeidet, og at det har gjort noe med forholdet til andre mennesker.

– Jeg har vanskeligere for å stole på andre mennesker. Jeg trodde han var en venn for livet. Jeg tok så feil av hvem han var, sa hun i retten.

Hun føler skam og er flau over det som skjedde og tenker på det hver dag.

Ble lei seg

20-åringen sa i retten at han er lei seg for at det har gått så mye inn på henne. Han sa at han ikke tenkte så mye over aldersforskjellen den gangen, heller ikke når det gjaldt det seksuelle. Han fortalte om at han hadde følelser for henne.

– De kule gutta fikk bilder, jeg var ikke en av de. Jeg slet mye på den tida, sier han. I dag innrømmer han at han kunne være masete.

Han nekter straffskyld på dette punktet.