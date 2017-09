10 ulike blikk på politikk

Finner du en som ligner på deg?

Elena Avellán Steinstad som er interiørdesigner i Lillehammer, har småbedrifter og optimisme som sine viktigste saker. Hun liker også Erna Solberg veldig godt:

Elena Avellán Steinstad

Iren Carlstrøm som er bedriftseier i Kongsvinger, er opptatt av skole, helse og næringsutvikling. Jonas Gahr Støre er hennes statsminister-favoritt:

Iren Carlstrøm

Inga Marie Trøstaker er bonde i Fåvang. Hun vil ha et levende norsk landbruk og at yrket som bonde skal bli sett på som en god jobb:

Inga Marie Trøstaker

Henrik Brinck Hansen jobber som orgelbygger i Fluberg. Han tenker mye på eldre- og skattepolitikk:

Henrik Brinck Hansen

Yonglin Xie er restauranteier i Trysil. Han er opptatt av at Norge skal være en trygg plass. Han ser gjerne ar Erna Solberg fortsetter i rollen som statsminister:

Yonglin Xie

Tonje Midtlie Hornkvern jobber som helsefagarbeider i Elverum. Hun legger vekt på eldreomsorg og barn og unge, når hun avgir sin stemme.

Tonje Midtlie Hornkvern

Elisabeth Sparstad er pensjonist i Vang i Valdres. Hun vil at de som bestemmer skal ha et godt hjerte for flyktninger. Hennes stemme går til de Miljøpartiet De Grønne:

Elisabeth Sparstad

Gorm Eirik Kulstad er student i Hamar. Han bryr seg mye om arbeidsmiljøloven. Han ser på Jonas Gahr Støre som den beste statsministeren:

Gorm Eirik Kulstad

Bar Hassan er elev i Gausdal. Hun vil ha et parti i styringen som setter like muligheter for alle, skole, oppbygging av distriktene og bruk av hijab høyt:

Bar Hassan

Nils Thore Jansson jobber som brukthandler i Finnskogen. Han synes det er for mye ulv og han vil ikke ha mer sentralisering. Han vil ha Siv Jensen prøve seg som vår nye statsminister: