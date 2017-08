Vil ha samisk som obligatorisk fag for alle elever

Sametingspresidenten får støtte av flere partiledere på Sametinget i sitt arbeid med å gjøre samisk til et obligatorisk språk i hele den norske grunnskolen.

Den norske grunnloven sidestiller samisk språk med bokmål og nynorsk, men mangel på samisk kompetanse gjør det vanskelig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tror samisk i hele den norske skolen blir for vanskelig å gjennomføre. Foto: NRK

– Allerede i dag har vi store utfordringer med å rekruttere nok folk (med samisk språkkompetanse, journ.anm.) til skolen og barnehagene. Så jeg tror, hvis man skulle hatt en ambisjon om at alle elever i Norge skal ha samisk på lik linje med nynorsk eller bokmål som sidemål, at det ikke er særlig realistisk, sier kunnskapsministeren.

– Kan ikke bare sitte å vente

Sametingspresident Vibeke Larsen er enig i at det er mangel på samiske lærere i skolen. Men hun mener at ved å innføre samisk som et obligatorisk fag, så vil lærerkreftene øke på sikt.

Det nye forslaget har hun programfestet foran årets sametingsvalg.

– Vi kan ikke bare sitte å vente på at det skal bli flere samisklærere, sier sametingspresident Vibeke Larsen. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Man kan ikke bare sitte å vente på at det er nok lærere før man kommer med tilbudet. Det er jo ikke sånn det fungerer ellers i samfunnet. Det er selvfølgelig krevende, men vi har vært igjennom mange krevende reformer i skolen uten at det har hindra oss. Blant annet var seksårsreformen også veldig krevende, sier sametingspresidenten.

– Nærmere enn nynorsk

Ronny Wilhelmsen, sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet og partiets presidentkandidat, har brukt sommerferien på å lære seg samisk.

Han sier partiet går til valg på at elever i grunnskolen skal kunne velge samisk i stedet for nynorsk.

Aps Ronny Wilhelmsen vil ha samisk i stedet for nynorsk. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Og jeg tror at hvis man skal kunne ta språket tilbake, så er det sånne tiltak man må gjøre. Jeg ser at det er mange barn i Finnmark som sliter med nynorsk. Jeg syns man burde kunne velge samisk. Det er mye nærmere, og jeg tror også at motivasjonen ville blitt mye, mye sterkere, sier Wilhelmsen.

Sametingsrepresentant og tidligere NSR-leder, Aili Keskitalo, ønsker også samisk som et obligatorisk fag i skolen, men tror det på kort sikt kan bli krevende på grunn av mangel på samiske lærere.

Tror det blir for mye

Norge har en lang historie på at bokmål og nynorsk skal være likestilte språk. Men kunnskapsministeren er klar på at departementet også har forpliktelser for å få løfta samisk språk og kultur.

– Men jeg tror det er å bite over litt for mye hvis alle elever i Norge, uavhengig av om man bor i Flekkefjord eller Alta, skal ha samisk i tillegg til sidemål, sier Torbjørn Røe Isaksen.