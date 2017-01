Uvær og snøskred stopper ikke denne ambulansen

Det var lørdag fastlege Paul Olav Røsbø i Finnmark la ut filmen som viser Finnmarkssykehusets ambulansebåt ute i hardt vær. Filmen har nå over 100.000 visninger.

Ambulansebåten dekker kommune Loppa, Hasvik og deler av Alta kommune. Fordelen med båten er at den tåler dårlig vær og kan brukes når annen transport står. Det skjedde sist uke da uvær herjet i Finnmark og blant annet E6 over Sennalandet var stengt.

Fastlege i Loppa, Paul Olav Røsbø, sier han har vært ute i verre vær, enn det som vises i filmopptaket som nå er sett av over 100.000 personer. Foto: Paul Olav Røsbø

Båten kom derfor til nytte for pasienter som skulle til Hammerfest sykehus.

– Det er typisk i desember og januar at det kan være stengte veier. Ambulansen fra Alta kommer ikke over fjellet, ambulansefly klarer ikke å lette eller å lande, og Sea King helikopteret kan ikke fly. Da er den eneste måten å flytte syke pasienter ifra Alta å bruke båten, sier fastlege Paul Olav Røsbø.

MW Asheim har hjemmehavn i Øksfjord i Loppa kommune. Ifølge ordfører Stein Halvorsen er båten livsviktig for befolkningen her og de andre stedene langs kysten av Vest-Finnmark. Foto: Hans-Ulrik Bårdsen

Kystsamfunnene er avhengig av ambulansebåten

For innbyggerne langs kysten Sør i Vest-Finnmark er båten livsviktig, mener ordfører Steinar Halvorsen i Loppa kommune.

– Denne båten har en spesiell plass for oss. Den betyr trygghet. For Loppa, Hasvik-samfunnet og steder i Altafjorden er denne båten en trygghet. Vi vet at denne båten kommer når vi er syk og det er alvorlig. Vi er helt avhengig av å ha denne båten tilgjengelig, sier han.

Fylkeslege Eivind Merok i Finnmark er enig med ordføreren i Loppa.

– Det gir en bra beredskap. Det er også stasjonert en i Måsøy kommune. Det er spesielt interessant i de situasjonene vi har hatt nå i ekstremvær. Da gir det en mulighet for å omgå de andre problemene rundt fly, helikopter og landeveistransport med at vi kan bruke båtene i et utvidet område enn det de vanligvis betjener, sier Merok.

Skipper Martin Jensen (t.v.) og matros Hans-Ulrik Bårdsen (t.h.) om bord i ambulansebåten MW Asheim. De må tåle all slags vær. Foto: Martin Jensen

Ikke en jobb for «landkrabber»

Filmen som har gått sin seiersgang i sosiale medier, viser at båten er på oppdrag i svært dårlig vær. Paul Olav Røsbø mener imidlertid det ikke var så ille.

– Jeg har vært ute i slikt vær (med tanke på videoen). Det er ikke spesielt dårlig vær på denne videoen, det er egentlig bare standard vintervær. Alle vi som har vært ute med den båten har vært ute i verre vær enn det der, sier Røsbø.

Nå håper han interessen rundt filmen skal være med å gjøre kommunen interessant for folk å komme til Loppa.

– Nå søker vi på en ny kollega på legekontoret her i Loppa. Vi håper med all oppmerksomheten dette gir at det kan være fristende for flere søkere, sier han.