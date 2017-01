Sjarken knust – to mann svømte i land i stormen

«Sea King er på vei. Vi har ikke sjans i dette trollrokket her».

Det er lyden fra samtalen mellom redningsskøyta Reidar Von Koss til mannskapet på sjarken «Ingrid Elisabeth» (se video).

Redningsmannskapet konstaterer at de ikke har mulighet til å komme nært den forlisende sjarken uten selv å havne i en farlig situasjon.

– Jeg ser den, sier en av mannskapet om bord på «Ingrid Elisabeth».

Redningsaksjon i natt

Klokken 01.50 natt til tirsdag fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge melding om at fiskebåten med to personer om bord hadde problemer like ved Makkaur i Båtsfjord kommune.

Det ble satt i gang en redningsaksjon for å komme seg ut til stedet der mennene var, men været gjorde redningsarbeidet vanskelig.

Båten gikk ned, og de to mennene ombord måtte svømme inn til land iført redningsdrakt.

– Nå er de i god behold, begge to, sier Frode Iversen, som er redningsleder for Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Sjarken «Ingrid Elisabeth» ble knust utenfor Makkaur fyr i Øst-Finnmark i natt, men politiet melder at de to om bord har kommet fra ulykka uten skader. Foto: Frank Johnsen

Hjelpeløse vitner

Skipper André Steffensen på «Gadus Poseidon» forteller at de var bindeledd mellom sjarken og nødetatene.

– Han hadde fått maskinhavari og sto fast mellom steinene, og det var sånt drag at det var risikabelt å sette ut båt, sier Steffensen til NRK.

Redningsskøyta og ytterligere en tråler kom til stedet, og deretter redningshelikopteret. Med vindkast på 40–45 meter per sekund var ingen av dem i stand til å hjelpe.

– Da kom de seg i land fra båten. Den gikk ned og ble knust. Det var ikke noen hyggelig opplevelse å se de to karene som gikk i land når vi ikke kunne hjelpe dem. Vi så at de gikk og at de sånn sett var uskadet, men vi visste ikke om de var våte eller frøs, sier Steffensen.

– De har nok hatt en grusom natt, de to karene.

Klokken 01.50 natt til mandag fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge melding om at en mindre fiskebåt med to personer ombord var i vansker øst av Makkaur i Båtsfjord kommune i Øst-Finnmark.

Forsøkte med snøskuter

I mellomtiden hadde politiet i Finnmark organisert et forsøk på å nå frem over land, og satte opp en patrulje med tre snøskutere bemannet av politi, Røde Kors Hjelpekorps og Sivilforsvaret.

Da vinden spaknet på morgenen, tok redningshelikopter av fra Berlevåg for å gjøre et nytt forsøk.

– Da var det bare stiv kuling, og helikopteret kunne lande på en slette, forteller Steffensen.

Klokka 08.33 bekrefter politiet i Øst-Finnmark i en pressemelding at tilstanden til de to er god.

Hva som er årsaken til havariet, er foreløpig uklart.

– Nøyaktig hva som er årsaken til at de er gått på grunn, kan vi ikke si noe om nå, sier Iversen.