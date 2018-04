Samboerpar siktet for voldtekt av mindreårig

I en storaksjonen 21. mars tok politiet beslag i store mengder bilder og video som viser overgrep mot og seksualiserte framstillinger av barn. Politiet har ennå ikke gjennomgått alt, og kan ikke gå i detaljer om hvor de avbildede barna kommer fra eller hvor gamle de er.

Men ett barn er allerede identifisert, og det har ført til at et samboerpar er siktet for pågående overgrep mot et barn under skolelader.

– De er foreløpig siktet for voldtekt av barn under 14 år. Ut fra etterforskningen vil vi vurdere om det blir aktuelt å skjerpe siktelsen til grov voldtekt av barn under 14 år. Det har en strafferamme på 21 fengsel, sier Morten Daae, som leder påtaleenheten i Finnmark politidistrikt.

Samboerparet har erkjent forholdene de er siktet for og er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Barnet er ikke deres eget.

– Men etterforskningen vil vise om det er flere barn som er fornærmet, sier Monica Lorentzen, leder for taktisk avsnitt i Finnmark politidistrikt.

Har erkjent forholdet

Av hensyn til etterforskningen og ofrene vil ikke politiet si noe mer om hvor i Finnmark de siktede kommer fra. I tillegg til samboerparet er det 13 andre og helt adskilte saker, der menn mellom 26 og 72 år er siktet.

– De fleste av de siktede er ukjent for politiet og har ikke tidligere vært i politiets søkelys eller vært straffedømt for lignende forhold. De ulike sakene er avdekket uavhengig av hverandre, og vi ser ingen forbindelse mellom sakene, sier Svein Erling Mikalsen, som leder etterforskningsenheten.

– Personen som ble pågrepet har i stor grad erkjent forholdet med det er siktet for, men vi står foran en omfattende etterforskning i enkelte av sakene.

Mikalsen sier at siktelsene kan bli utvidet.

– Mange av dem som laster ned overgrepsmateriale begår også fysiske overgrep mot barn, sier Monica Lorentzen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Prioritert

Ifølge Mikalsen er det er omorganiseringen av Finnmark politidistrikt som har gitt dem slagkraft til å avdekke slike forhold. På en fagdag i fjor fikk de opplæring av Kripos i å bruke nytt dataverktøy for å oppdage deling av overgrepsmateriale.

– Politiet i Finnmark har tilgang til avansert dataverktøy, og vi kan overvåke IP-adresser som besitter og deler overgrepsmateriale via ulike fildelingsnettverk. Dette er en metode vi kommer til å benytte i framtida. Vi kommer til å fortsette å manipulere nettet og drive denne typen etterforskning. Det er en del av politihverdagen, sier Mikalsen.

– Vi vet at mange av dem som laster ned overgrepsmateriale også begår fysiske overgrep mot barn. Vi håper vi klarer å avdekke det i høyere grad enn nå, men også at vi klarer å forebygge det, sier Monica Lorentzen.