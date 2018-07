Politiet jakter på flere spor etter drapet på Håvard Pedersen

Onsdag ettermiddag sendte politiet ut en pressemelding. De ønsker å komme i kontakt med personer som har flydd med droner over Vadsø sentrum i løpet av lørdagen.

I tillegg ber politiet om at personer som har dashbord-kamera i bilen, og som har vært i samme område i løpet av lørdagen, om å ta kontakt.

– Vi ber også om at personer som har tatt bilder i Vadsø sentrum i området i nærheten av Coop Extra i tidsrommet 21.00–01.30 som kan ha fanget opp gjerningsmannen forut for at han kom inn på Coop Extra og fram til pågripelsen på sør-sørvest siden av Vadsøya, skriver politiet i pressemeldingen.

De som skulle ha bilder eller video fra Vadsø-sentrum oppfordres til å kontakte Finnmark Politidistrikt.

Etterforskningsleder Steffen Andreassen går bredt ut i etterforskningen av drapet på Håvard Pedersen på lørdag. De har siktet en person, men jobber fortsatt bredt i etterforskningen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Tidlig i etterforskningsfasen

– Etterforskningen pågår for fullt, både med vitneavhør, kartlegging av siktedes bevegelser før og etter gjerningstidspunktet samt med videre sikring og analyse av elektroniske spor, sier etterforskningsleder Steffen Andreassen.

Steffen Andreassen påpeker at de fortsatt er tidlig i etterforskningsfasen.

– Den akutte initialfasen er imidlertid over og vi vil i tiden fremover kunne konsentrere seg mer om å sammenstille og analysere allerede innhentet informasjon samt følge opp alle spor som er innhentet innledningsvis, sier Andreassen.

Drapet etterforskes bredt

Politiet har siktet en 17 år gammel asylsøker fra Afghanistan for drapet på Håvard Pedersen (18). Fire dager etter tragedien på Coop Byggmix i Vadsø har man ikke funnet noen relasjon mellom offeret og den siktede i saken.

– Det er per i dag ingen ny informasjon i forhold til det som ble delt med media i går verken når det gjelder motiv, relasjon mellom avdøde og siktede eller funn av drapsvåpen, sier etterforskningslederen.

Han legger til at saken fortsatt etterforskes bredt, noe som betyr at politiet ikke utelukker eksempelvis noen motiv.

– Ved å etterforske bredt favner vi om og følger opp alle tråder.

Coop Extra i Vadsø ble onsdag åpnet igjen. De ansatte er godt fornøyd med oppfølgingen de har fått etter drapet på deres kollega Foto: NRK

Låser seg ikke fast på en teori

Politiet har dialog med siktedes forsvarer. De har ytret ønske om å avhøre den siktede på nytt, men når det kan finne sted er ikke avklart. Den siktede har ikke erkjent straffskyld så langt.

– Vi har ingen informasjon eller indikasjoner foreløpig på at det er flere enn en gjerningsmann som er involvert. Det er heller ingen informasjon som tilsier at det har vært en planlegging over lengre tid som kan gå under definisjonen overlagt drap, sier etterforskningsleder.

Bakgrunnen for at politiet ikke kan utelukke noe, og for øyeblikket har mange arbeidshypoteser, er at de på et så tidlig tidspunkt i etterforskningen ikke vil låse seg fast i en hypotese.

– Vi må etterforske bredt og være åpen for at det som ikke framstår som sannsynlig eller åpenbart nå, kan bli det på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier Steffen Andreassen.