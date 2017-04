26-åringen fra Finnmark handlet i selvforsvar, mener lagmannsretten i saken svenske medier har kalt "Morö Backe-saken". Det melder SVT Nyheter.

Dermed ble frifinnelsen mot nordmannen stående, etter at familien til den drepte anket tingrettsavgjørelsen.

Saken i Sverige har vært unik, da det er svært sjeldent de fornærmede velger å ta saken videre i rettssystemet på egen hånd. Svensk påtalemyndighet ville nemlig ikke anke avgjørelsen fra Skellefteå tingrett om å frifinne finnmarkingen. Dermed risikerte familien til den drepte å stå igjen med rettskostnadene hvis frifinnelsen ble opprettholdt, noe den ble.

Det lå igjen tydelige spor, etter den dramatiske hendelsen i oktober. En svensk mann på 20 år ble knivdrept av en mann fra Finnmark. Foto: Svensk politi/SVT

Handlet i selvforsvar

Både svensk tingrett og lagmannsrett mener 26-åringen fra Norge handlet i selvforsvar, da han knivdrepte en svensk 20-åring på Morö Backe torg i den svenske byen Skellefteå i oktober i fjor.

«Ettersom 26-åringen ble angrepet med livsfarlig knivvold, hadde han rett til å forsvare seg, også med kniv», skriver lagmannsretten om frifinnelsen, ifølge SVT Nyheter.

De mener derfor at 26-åringens knivstikk som endte i drap, ikke var uforsvarlig.

Drept svenske knivstakk først

Knivstikkingen skjedde i et basketak mellom nordmannen og svensken i begynnelsen av oktober på Morö Backe torg i Skellefteå.

Sammen med en annen kamerat, forsøkte finnmarkingen å rømme fra stedet da de to ble ranet for 40.000 svenske kroner. I en narkotikahandel skulle nordmennene kjøpe cannabis av den drepte og tre andre svensker, men ble lurt. De to mennene fra Norge forsøkte så å rømme i en bil.

Den drepte var kledd i en finlandshette og bar på en kniv da han åpnet bildøra som nordmennene hadde satt seg i og knivstakk finnmarkingen opptil ti ganger. Nordmannen kom seg ut av bilen og knivstakk så den svenske mannen ti ganger, der ett av stikkene var dødelig.