Ingen mistenkte for bombetrussel mot fly

Et Norwegian-fly på vei til Alta mottok om lag kl. 10.30 i dag en bombetrussel via deres chattetjeneste.

Personen påsto at han var om bord på flyet og hadde en bombe med seg.

Ifølge NRKs reporter på flyplassen i Alta ble en person geleidet ut fra flyet og inn i en ventende politibil, en stund etter at flyet hadde landet i Alta.

Innsatsleder i Finnmark politidistrikt, Anders Bjørke Olsen, bekrefter at de har pågrepet en passasjer. Senere har politiets operasjonsleder i Finnmark til VG avkreftet at den pågrepene kan tilknyttes bombetrusselen.

– Under evakueringen av passasjerer var det en person som ikke forholdt seg til våre pålegg, og han ble anholdt, sier Bjørke Olsen.

Mannen som er pågrepet er visitert, og politiet har gått gjennom eiendelene hans.

Innsatsleder Anders Bjørke Olsen forteller at en mann er brakt inn til avhør, til Alta lensmannskontor. Foto: André Bendixen

Bombegruppe

Politiet har foreløpig ikke funnet noen bombelignende gjenstander om bord flyet.

– Vi har samarbeidet med politiets bombegruppe i Oslo. Nå har vi låst av og sikret flyet, og bombegruppa kommer og vil sjekke det sammen med oss.

Passasjerer evakueres fra et Norwegian fly på Alta lufthavn, etter at det ble sendt inn en bombetrussel. Du trenger javascript for å se video. Passasjerer evakueres fra et Norwegian fly på Alta lufthavn, etter at det ble sendt inn en bombetrussel.

Leste om trusselen på nettet

Onsdag ettermiddag var alle passasjerene evakuert fra flyet.

Kevin Gonaseelan var en av passasjerene som måtte vente lenge om bord i flyet, og mens han ventet på å få komme ut, fortalte han at han ikke visste så mye om hva som skjedde videre.

– Det eneste vi har fått vite, er at det var en trussel på vei på innflygningen. Etter at vi landet, takset flyet bort til avisingsområdet ser jeg ut av vinduet mitt, sier han.

– Hvordan er stemningen om bord blant passasjerene?

– Den er vel gått over fra usikkerhet til at folk ikke er så veldig opprørt nå lenger. Men det var en del, inkludert meg selv, som leste på nettet at det var en bombetrussel. Da ble folk urolige. Akkurat nå venter bare folk på sin tur til å komme seg ut, sier han.

Passasjerene får komme ut av flyet ti og ti av gangen. Foto: Kevin Gonaseelan

Måtte legge igjen bagasje

Politiet tok ut passasjerene i grupper på 10 personer.

– Vi fikk beskjed om at politiet skulle hente ut alle passasjerene og at vi ikke fikk lov å ta med håndbagasjen. Den skulle de kontrollere. De sier også at alle vil bli kontrollert, sier Gonaseelan.

Dette bekreftes av andre passasjerer om bord i flyet.

Ifølge Altaposten var det flyets kaptein som opplyste om dette via høyttaleranlegget om bord.

All innkommende flytrafikk på Alta flyplass er foreløpig stanset, opplyser fungerende lufthavnsjef ved Alta lufthavn, Jens Martin Nerdal, til NRK.

Norwegian-flyet som mottok en bombetrussel landet i Alta klokka 11:56. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Blitt ransaket og tatt bilde av

Tove Kristin Andersen har ventet i flere timer på Alta lufthavn på å hente en venninne som var om bord i flyet.

– Jeg er svært nervøs og urolig. Vi har ikke fått mye informasjon, og det forteller min venninne at hun heller ikke har fått, sier Andersen.

– Hun har fortalt at hun er veldig engstelig og ikke vet helt hva som skjer, bortsett fra det hun kan lese på sosiale medier.

Tove Kristin Andersen venter på sin venninne som befant seg på flyet fra Oslo. Foto: André Bendixen

Andersen beskriver situasjonen som skummel.

– Dette er Alta, liksom. Jeg flyttet hit fordi det er trygt å bo her, så jeg synes det er ubehagelig.

– Har du fått noen informasjon om hva som skjer?

– Nei, bare at de har blitt hentet ut ti og ti, ransaket og tatt bilde av, og at de venter i en sluse på å bli sluppet ut til oss som venter på dem.

– Svært alvorlig

Politiet i Finnmark ble varslet om hendelsen kl. 11.03. Alle tilgjengelige ressurser ble sendt til flyplassen.

De ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er opprettet sak, og politiet har satt i gang arbeidet med å finne ut hvem som står bak trusselen, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen ved operasjonssentralen til Finnmark politidistrikt.