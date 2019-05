Hvithvalen «Hvaldimir» overlevde nesten ikke helgen

– Det har vært en tøff helg, han har vært slapp, har nesten ikke spist, har hatt feber og det kom en dårlig lukt opp fra magen hans, sier Eve Jourdain, grunnlegger av Norwegian Orca Survey.

Hun har sammen med et team av forskere de siste ukene passet på hvithvalen som har bodd i havnebassenget i Hammerfest siden begynnelsen av mai.

– Vi la merke til at han oppførte seg annerledes på fredag kveld da vi skulle gi han mat. På lørdag og søndag var han så dårlig at vi var redde for at han kunne stryke med.

Heldigvis har formen til hvithvalen blitt bedre de siste timene.

– Han ble litt bedre i natt, og i morges virket han normal igjen, sier Jourdain om «Hvaldimirs» form mandag formiddag.

Hvithvalen som er blitt kalt «Hvaldimir» etter avstemming fra det norske folk, har blitt kalt både spionhval og terapihval. Men forskere er ganske sikre på at russisk, det er han. Foto: Håvard Hesten

Kan ha fått i seg noe han ikke tåler

Akkurat hva sykdommen skyldes kan ikke Jourdain si for sikkert, men hun tror det kan være noe han har fått i seg.

– Siden det kom en ganske dårlig lukt opp fra magen hans, så tror vi det kan være noe han har spist.

Hvithvalen har de siste ukene holdt til i Hammerfest etter at han fulgte etter noen fiskebåter fra Rolvsøy, etter at den hadde blitt fri fra seletøyet den hadde rundt kroppen. Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste

Ber publikum om å la være å mate og klappe hvalen

Jourdain er redd for at «Hvaldimir» kan ha blitt smittet av publikum som har oppsøkt hvalen for å klappe eller mate den.

– Vi vet ikke hva folk gir han av mat, og heller ikke hvor ren maten og hendene er, derfor er det viktig at ingen mater eller klapper han, sier Jourdain.

Nå håper hun «Hvaldimir» blir helt frisk igjen og at folk er forsiktige med hva de gir han.

God vannkvalitet

Forskerne ved Norwegian Orca Survey har ansvar for å mate hvithvalen flere ganger i døgnet. «Hvaldimir» får hvert døgn 20 kilo med fet sild. Rutinene og hygienen rundt matingen er veldig strenge.

– Vi passer på å ikke ta opp fisken fra fryseren for tidlig, og vi passer på at temperaturen på fisken er slik at det ikke skal dannes farlige bakterier som han kan bli syk av. Vi er også strenge på hygienen og vasker både hender og hansker godt før og etter mating.

Vannet i havnebassenget i Hammerfest er av god kvalitet for hvithvalen å svømme i, og Jourdain tror ikke det er det som har gjort hvalen syk.

– Det meste avfall og skitt legger seg på bunnen, så vannet er ganske rent. Men han er og graver med nesa nede i bunnen, så man vet jo aldri for sikkert.