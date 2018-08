Her undersøker geologene det ekte «Skjelvet»

Forskere og geologer fra Norges geologiske undersøkelse er i disse dager utenfor Masi i Finnmark.

De ser etter spor av det som skal være Norges kraftigste jordskjelv.

Skjelvet som fant sted for 9000 år siden er anslått til å være mellom 7 og 8 på Richters skala.

Det er det eneste som kan måle seg med skrekkscenarioet du ser i filmen «Skjelvet».

Spillefilmen Skjelvet har premiere 31. august. Men det ekte skjelvet i samme størrelse skjedde for nær 10.000 år siden. Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

– Det er vel det nærmeste vi kommer et skjelv på 8 Richters skala som er simulert i spillefilmen, sier geolog Odleiv Olesen.

Han sammenlikner det med energien i en atombombe.

– Skjelvet tilsvarer omtrent 100 atombomber. Så det er klart det var enorme ristninger, sier han.

Geolog Olesen i forkastningen som kom etter skjelvet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Forsatt skjelv i området

Og skjelvet har satt spor etter seg. Utenfor Masi kan man se en opptil sju meter høy forkastning som kom i forbindelse med det store skjelvet.

– Hvis det hadde vært bebyggelse her da, så ville alt blitt helt ødelagt, sier Olesen.

Videre forteller geologen at det har vært flere skjelv i området, men ingen like kraftige som det for 9000 år siden.

– Det var et skjelv her i 1996 som målte 4 på Richters skala. Det var så stort at befolkningen rundt Masi kunne merke det.

– Det er skjelv i Masi hvert år, sier geolog Odleiv Olesen. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kan komme et like stort skjelv

Alt tyder på at skjelvet fant sted under istiden, men det er kun geologenes hovedteori. Derfor graver de nå i forkastningen for å finne ut om teorien er riktig.

Ved hjelp av radiokarbonmetoden kan de nå aldersbestemme skjelvet.

– Den metoden er ganske så presis, pluss minus hundre år. Så det blir spennende å se, sier geolog Lars Olsen som skal ta vare på prøvene.

Disse prøvene er svært viktige. Hvis teorien deres ikke stemmer kan det hende at det vil komme et like stort skjelv i framtiden.

– Ut ifra det arbeidet vi har gjort her nå, så tyder det på at skjelvet skjedde for 9000 år siden. Da er det liten sannsynlighet for at det vil skje igjen, sier geolog Odleiv Olesen.

Men:

– Hvis dateringen viser at det har skjedde i nyere tid, er vi en annen situasjon. Da kan vi ikke utelukke at det vil komme et nytt skjelv, avslutter Olesen.