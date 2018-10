Fiskegründer reparerte veien selv – orket ikke vente på fylkeskommunen

– Vi liker å jobbe fort. Da nytter det ikke å balle tiden bort i byråkratiet, sier Svein Vegar Lyder.

Han driver Lyder Fisk i Dyfjord i Lebesby kommune – et fiskemottak som har fått den lille finnmarksbygda opp og stå igjen.

Veien til og fra bygda har det derimot vært verre med.

Den har lenge vært i dårlig forfatning, noe som skapte utfordringer da Lyder skulle oppgradere kaianlegget ved fiskemottaket.

Selv om bygda er liten, er bygdefolket avhengige av en god vei for å få fraktet ut denne fisken.

Hullene i veien i Dyfjord har irritert mange over tid. Svein Vegar Lyder hadde ikke tid til å vente på Finnmark fylkeskommune eller Statens vegvesen. Derfor lappet han selv hullene i veien. Foto: Privat

Fordi Lyder har dårlig erfaring med offentlig byråkrati, valgte han å ta saken i egne hender, i stedet for å klage til fylkeskommunen og vente på at de skulle fikse Fylkesvei 241.

Han kjøpte inn asfalt og tettet seks-syv hull sammen med sine medarbeidere.

– Jeg vet ikke om man må søke for å gjøre dette, men jeg tar gjerne kjeften og boten så lenge vi får fikset veien, sier Lyder.

Her lapper Svein Vegar Lyder fylkesveien i Dyfjord – med hjelp av fiskekasser. Foto: Privat

Liker det ikke

– Jeg synes ikke noe om at noen fikser veier selv. Vi har inngått kontrakt med fagfolk som gjør dette for oss, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune.

Han sier Fylkesvei 241 er klassifisert som en dårlig vei, som ikke kan forvente total oppgradering – kun årlig vedlikehold.

Samferdselssjef i Finnmark fylkeskommune, Per Bjørn Holm-Varsi, mener at Lyder og hans kolleger burde ha kontaktet dem først. Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Fiskegründer Lyder har inntrykk av at offentlig forvaltning fokuserer mer på det de ikke kan gjøre, heller enn å finne løsninger.

– De skal være samme profesjonelle aktør som oss, sier Lyder.

– De skal tilrettelegge for at vi kan gjøre jobben vår best mulig – som å bygge ut infrastrukturen som trengs for å kunne drive næringsvirksomhet. Det er deres jobb i AS Norge. Det er det de er satt til å gjøre.

Lyder mener byråkratene bruker for mye tid på å sørge for at alle overholder regelverk.

– Vi har gjort ting selv. Det er sånn vi har bygd opp småsamfunnene våre.

Svein Vegar Lyder (t.h.) mener at det ikke er noe problem å fikse en vei, om man har utstyret som kreves for å gjøre det. Foto: Privat

Ingen klager

Holm-Varsi mener kritikken til Lyder er uberettiget.

Samferdselssjefen er klar på at regelverk er viktig, fordi man må gjøre godt forarbeid når man forvalter innbyggernes skattekroner.

Han mener det er bedre å følge en prioriteringsliste utarbeidet av politikerne, enn å sitte på en pengekasse og hoppe etter de som finner det for godt å starte fiskemottak.

– Det er klare føringer på hva som skal prioriteres innenfor samferdsel, sier Holm-Varsi, og legger til at de ikke kan gå på Facebook å se hvor veiene trenger utbedring.

– Det er mye lurere å melde ifra i våre systemer.

Samferdselssjefen sier at de ikke har fått noen klager på Lyders utbedring av veien, og at saken mest sannsynlig ikke vil bli anmeldt.