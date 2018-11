Firkantet pasientregelverk sendte mor og barn på rundreise i to fylker

– Det kan ikke være sånn at man blir sendt nærmest på jordomseiling før man kommer fram dit man skal, sier Stein-Arild Olaussen.

Han bor i Mehamn – ei lita bygd helt nord på Finnmarkskysten. Her bor også hans datter og hennes to barn. Olaussen reagerer kraftig på reiseveien Pasientreiser la opp til, da de tre skulle på dagskonsultasjon ved spesialisthelsetjenesten i Karasjok denne uken.

I stedet for å ta drosje, ble de bedt om å fly og kjøre buss rundt omkring i Troms og Finnmark for å komme frem. I tillegg måtte familien ha to overnattingsdøgn på institusjonen.

En kjøretur på denne strekningen tar fire timer. Fly- og bussreisen tar ni timer.

– Etter mine beregninger koster dette samfunnet rundt 24.000 kroner bare i billetter – da med forbehold om at Pasientreiser har fått det litt billigere. Drosje tur/retur ville ha kostet samfunnet 12.000 kroner, hevder Olaussen.

NRK har vært i kontakt med Olaussens datter. Hun ønsker av hensyn til barna ikke å stille i saken med navn og bilde, men har godkjent at hennes far gjenforteller situasjonen.

Stein-Arild Olaussen er frustrert over situasjonen. – Regelverket er for lite fleksibelt. I mange tilfeller slår det negativt ut for dem som har laget det og skal spare penger. Man gjør jo det stikk motsatte! Foto: Privat

– Forferdelig slitsomt

Olaussen har delt historien på Facebook, hvor han starter hele innlegget med: «Utrolig, men sant.»

Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 200 ganger og fått nesten 100 kommentarer. Flere kan fortelle om lignende opplevelser.

– Pasientreiser har et regelverk som slår i hjel deres egne intensjoner om at man skal ha smidig og rimelig pasienttransport, sier Olaussen.

– For min datter er det forferdelig slitsomt å reise på denne måten med barna. Det er jo noe som er riv ruskende galt, og det må gå an å bruke hodet.

Olaussen mener at regelverket til Pasientreiser er for rigid, og at de må kunne ha mer fleksible løsninger.

– Paradokset i dette var jo at flyet var forsinket til Mehamn, så de mistet videre kommunikasjon med Lakselv. Så Widerøe sendte dem med taxi fra Mehamn til Lakselv. Men da var det Widerøe som betalte taxien.

Ifølge avdelingssjef for Pasientreiser ved Finnmarkssykehuset, Bjørn Erik Johansen, er det ikke uvanlig at reisene kan bli dyre, selv om utgifter på 24.000 kroner er av de mer sjeldne. Foto: Torgrim Halvari / Finnmarkssykehuset

– Regelverket slår uheldig ut

Avdelingsleder for Pasientreiser ved Finnmarkssykehuset, Bjørn Erik Johansen, forklarer at i henhold til regelverket skal det billigste rutealternativet velges. Flyreise med Widerøe er definert som et rutegående tilbud.

– Tilrettelagt transport, altså drosje, har du krav på om du har et medisinsk behov eller hvis det er fravær av rutegående transport, sier Johansen.

Årsaken til dette er fordi drosjer i utgangspunktet er det dyreste transportalternativet.

I og med at det er rutegående transport mellom Mehamn og Karasjok, så må Pasientreiser velge dette – selv om det innebærer noen omveier.

– Rutetilbudet i Finnmark, i kombinasjon med dagens regelverk, slår litt uheldig ut for ganske mange pasienter. Vi bruker mye tid på både reise og på venting, fordi rutetilbudet og regelverket er som det er, sier Johansen.

Han presiserer at han ikke kan kommentere enkeltsaker, men at han uttaler seg på generelt grunnlag.

