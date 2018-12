– Vi har en utfordring med mye røyk, blant annet ned mot bosenteret. Der bor det veldig mange eldre. Her vurderer vi hva som må gjøres som en følge av røykutviklingen, sier innsatsleder ved Finnmark politidistrikt, Anders Bjørke-Olssen.

Beboerne i to nabohus er allerede evakuert.

Brannvesenet har nå planer om å rive eneboligen, for å unngå at at brannen sprer seg.

– Det er meldt mer vestlig vind, og at denne vil øke i vindstyrke. Brannvesenet jobber på spreng med å få kontroll på brannen så fort som mulig, sier Erik Senneset, innsatsleder på brannstedet.

Brannvesenet i Hammerfest vurderer å rive det brennende huset, for å unngå at brannen sprer seg. Foto: Allan Klo

Fem ble reddet ut

Fem personer satt innesperret i en brennende enebolig i Hammerfest natt til fredag. Alle ble reddet ut og brakt til sykehus for behandling av røykskader.

– Personene i huset hadde vanskeligheter med å komme seg ut, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm til NRK.

De fem var innesperret i en halvtime før de fikk hjelp til å komme seg ut. Det var flammer i første etasje og beboerne var innesperret i andre etasje.

– Ingen av dem hadde fysiske skader, men de hadde pustet inn røyk, sier Søderholm.

Fem ble lagt inn på intensiven ved Finnmarkssykehuset Hammerfest.

– Tre av disse er lettere skadd, mens to er lettere til moderat skadd. Alle har pustet inn røyk. Etter forholdene står det bra til med disse. sier kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm.

Flere gater rundt eneboligen ble evakuert og avsperret. Foto: Allan Klo

Sperret av hovedveien

Mens slukkingen pågår er innfartsveien til Hammerfest, riksvei 94, stengt av. På grunn av en omkjøringsvei like ved brannstedet, kan trafikken likevel gå som normalt.

Equinors taubåter i Hammerfest har brannslokningskapasitet, og et av fartøyene var på plass like før klokken 08:00 og deltok i slokningsarbeidet. Normalt brukes disse fartøyene til å buksere gasstankere til og fra Melkøya.

Innsatsleder ved Finnmark poliitidistrikt, Anders Bjørke-Olssen Foto: Allan Klo / NRK

Totalskadd

NRKs reporter på stedet forteller at huset ser ut til å bli totalskadd i brannen.

De fem personene som befant seg i huset er en mann og en kvinne født i 1944 og 1945, en kvinne født i 1973 og en mann født i 1992, samt en gutt født i 2004.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Slokking av brannen pågår fremdeles fredag formiddag.