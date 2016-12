Feirer nyttårsaften med Rudolf

For omtrent 35 år siden jobbet Alf Johansen fra Porsanger som journalist. Så bestemte han seg for å forkaste drømmen om en lett tilværelse, og en enda lettere pensjonisttilværelse.

– Skal man ta et slikt valg, burde man gjøre det mens man er ung, sier Alf.

– Jeg så mer verdi i det å produsere matvarer i en verden der mange sulter, enn å rapportere nyhetene dag ut og dag inn.

Dermed var valget klart. Etter at han giftet seg inn i næringa, flyttet han med en liten reinflokk opp på vidda og inn i den historiske sametradisjonen.

Alf Johansen trives godt på vidda om vinteren. Foto: Morten Ruud / NRK Finnmark

Jeg blir her på vidda til føttene og hodet ikke lengre fungerer.

Mye av tiden tilbringes på vidda sammen med reinflokken. For det meste er han alene i en 7 kvadratmeters gompi, en mobil hytte. Eneste form for belysning er et par stearinlys og en rødspritovn. Der passer han på reinsdyrene og ser etter mulige rovdyr.

– Vi er veldig plaget av gaupe og jerv når vi har reinen på beite. Reinen roer seg også betraktelig ned når det er noen som passer på, sier Johansen.

Reindrift har i mange århundrer vært en viktig næringsvei i Norge, Sverige, Finland og Russland. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fra morgen til kveld

En typisk dag for Alf begynner klokken fem om morgenen med å spise frokost. Videre tilbringer han hele dagen med reinflokken, før han sent på kvelden drar tilbake til gompien og selv tar kveld.

Det er en hard tilværelse for en som egentlig er pensjonist.

– Ja, det er godt at barna hjelper meg, sier Alf.

Fra oktober til juni finner du han blant reinsdyrene sine.

– Vi er fire stykker som driver med rein i familien. Det er kona mi og to barn, så det er et familieforetak.

På spørsmål om han har planer for å pakke sakene sine og flytte til tettbygde strøk i framtiden, er svaret klart:

– Jeg blir på vidda til føttene og hodet ikke fungerer lengre.

Noen kan ikke tenke seg et liv uten å være halve året alene sammen med reinsdyrene på vidda. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Positiv til framtidens reindrift

Rein har vært en viktig del av overlevelsen for reindriftssamene. Det var vanskelig å få planter til å gro, og frakting av gårdsdyr var dyrt. Dermed var det bare fisk og rein som sto igjen.

– Nå trenger vi ikke lenger å holde store flokker med dyr i live for at lokalsamfunnet skal overleve.

Likevel er Alf positiv for framtiden til reindrifta.

– Med fornuftig drift, et ikke for høyt reintall i forhold til beiteområdene og et rovdyrtrykk som ikke er for stort, så kan man leve et godt liv sammen med reinflokken.

