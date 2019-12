Etterforsker knivdrap i Lakselv

Mannen skal ha blitt knivstukket, etter det politiet så langt har brakt på det rene. Politiet fikk melding om hendelsen like etter kl. 15.30. De rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper, melder de på Twitter.

«Vi har pågrepet en antatt gjerningsperson og vil i løpet av ettermiddagen og kvelden gå i gang med taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Vi ønsker ikke nå å gå i detalj på hvordan hendelsen skal ha skjedd eller hvem de involverte partene er», skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en pressemelding.

Politiet sier de vil komme tilbake med flere opplysninger i løpet av kvelden.

Ikke i familie

Avisa iFinnmark har en reporter på stedet som melder at det var tre uniformerte politibiler, to ambulanser og en kommunelege på åstedet. Et redningshelikopter var også på plass med helsepersonell, deriblant anestesilege.

Operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt sier til NRK at det dreier seg om to menn.

Politiet vet hvem de er, men vil ikke si noe mer om alderen deres eller hvor de kommer fra.

– Men det er ingen familiær relasjon mellom dem, sier Pedersen.

Trolig uskadet gjerningsmann

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med hvem de fikk tipset fra. De vil heller ikke si om det var andre til stede da drapet skjedde. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet inne i boligen og ifølge iFinnmark fraktet bort klokka 17.24.

– Har politiet kjennskap til disse mennene fra før?

– Det er såpass tidlig i etterforskningen at vi ikke ønsker å gå ut med det.

– Hvordan er tilstanden til mannen som er pågrepet?

– Vi vil ikke gå ut med den informasjonen. Han er akkurat pågrepet og på vei til lensmannskontoret i Lakselv. Det er ikke noe som tilsier at den pågrepne er skadd, sier Pedersen.

Naboer forteller til avisa iFinnmark at det har vært fest i leiligheten. Allerede i 11-tida tirsdag formiddag skal det ha vært høy musikk fra boligen, og de involverte knyttes til et rusbelastet miljø.