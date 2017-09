Båtbrannen i Havøysund under kontroll

– Det er ikke lenger noen eksplosjonsfare på stedet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Johnsen i Finnmark politidistrikt.

– Det pågår nå etterslukking av brannen om bord i båten, og den vil fortsette så lenge det er påkrevd, sier Johnsen.

Etterslokking

– Vi jobber nå blant annet med slokkespyd i de mange trange rommene i båten, sier innsatsleder for brannvesenet på stedet, Frank Rune Ellingsen fredag kveld.

Han sier at denne etterslokkinga kan ta bortimot et døgn. Politiet opplyser at industriområdet i Havøysund fortsatt er evakuert. De nærmeste beboerne har fått lov å flytte tilbake, men de blir bedt om fortsatt å holde vinduene lukka. Røyken i området er ikke sunn å puste inn.

Brannen i båten som står på verft i Havøysund har vært vanskelig å slokke. Det var stor røykutvikling tidligere i dag. Foto: Mantas Steponavicius

Det var ved halv tolvtida fredag formiddag at nødetatene fikk melding om at det var brann om bord i en større båt som står på slippen i Havøysund.

– Noen gassflasker som ble brukt til sveisearbeid stod i dokka like bak båten, og vi jobba hektisk ei stund for å unngå eksplosjonsfare, sier Frank Rune Ellingsen i brannvesenet. Derfor ble hele industriområdet og boliger i nærheten evakuert. Ingen personer har blitt skada i brannen.

Røyk fra båtbrannen fører til at folk fortsatt oppfordres til å holde vinduer lukka. Foto: Jan-Herman Lyder

I tillegg til nødetatene har også redningsskøyta "Odin" bistått med slokking ved å spyle vann fra sjøsida.

Krevende slokking

Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å komme til i alle de trange rommene om bord. Blant annet ble det brukt en skjærslokker, en avansert høytrykksspyler, som skjærer gjennom stål.

– Det var den som gjorde at vi fikk kontroll over brannen, sier innsatsleder Ellingsen.

Til sammen har 21 brannmannskaper og fem brannbiler fra Hammerfest, Måsøy og Kvalsund deltatt i slokningsarbeidet.

Så båten sin brenne

Det var båteieren sjøl, Steve Arntzen fra Napp i Lofoten, som oppdaga brannen i formiddag. Han har hatt båten liggende på slippen i Havøysund sia juni for utbedringer, og arbeidet skulle være ferdig i slutten av september.

Arntzen var sjøl på dekk da han oppdaga røyk.

Steve Arntzen måtte bare se på at båten hans brant i dag. Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg satt ute på dekk og malte. Så ser jeg at det begynner å velte røyk ut av døra som går ut til hoveddekket, forteller han.

– Jeg går inn og ser at det kommer nedenfra, så jeg går ut og ned i dokka og under båten. Der kommer det også røyk. Jeg henter spyleslange og forsøker å kjøle ned området, men jeg klarer ikke å være der på grunn av røyken. Da sier jeg fra om at vi har brann i båten og da går alarmen over hele anlegget, sier båteier Steve Arntzen.

Politiet har avhørt vitner i arbeidet med å finne årsaken til brannen. Den tekniske etterforskninga må vente til brannen er helt slukka, opplyser Finnmark politidistrikt.