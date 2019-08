– Arrogant av statsministeren å snakke ned Finnmark på denne måten

Det var i debatt med Jonas Gahr Støre (Ap) i går kveld at statsministeren fyrte av kraftsalven mot de videregående skolene i Finnmark.

– Kunnskap og kompetanse er viktig, og en av grunnene til at tvangssammenslåing av Troms og Finnmark var riktig. For Finnmark har relativt dårlige resultater på sine videregående skoler. De har altså ikke vist at de klarer å gi den ballasten til barn og unge, sa Erna Solberg (H).

– Opptrer ikke som vår statsminister

Fungerende fylkesordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech, beskylder Erna Solberg for arroganse. Foto: Allan Klo / NRK

Uttalelsene fra Solberg får fungerende fylkesordfører i Finnmark, Tarjei Jensen Bech (Ap), til å reagere.

– Jeg synes det er rimelig arrogant av landets statsminister å snakke ned elevene og lærerne i Finnmark på denne måten. Hun opptrer hverken som min eller Finnmarks statsminister med de uttalelsene.

Problemene som ifølge Solberg skal løses ved en sammenslåing, har vært tema i en rekke prosjekter myndighetene i Finnmark har gjennomført siste årene.

– Utsagnet fra statsministeren vitner om uvitenhet, for det er gjort en god jobb fra lærere og elever siste årene, sier Bech.

Solberg sa ikke noe i debatten i går om hvordan en sammenslåing vil gjøre de videregående skolene bedre. Gruppeleder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, mener at dette er nødvendig for å styrke fagmiljøene.

Finnmark Høyres gruppeleder Jo Inge Hesjevik medgir at statsministerens utspill ikke kommer til å hjelpe Høyre i valgkampen lokalt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Når Troms og Finnmark blir slått sammen, vil hver enkelt skole være del av et større fagmiljø. Lærere som skal på kurs eller ha etterutdanning, vil få det i et større miljø, og dette vil igjen heve kvaliteten på utdanningen.

Men ifølge gruppelederen kan man ikke forvente at alt skal være i orden bare ved å slå sammen fylkene.

– Men man må jo ikke organisere seg så dårlig som man klarer, man må organisere seg så godt som man klarer, sier Hesjevik.

– Tror du utspillet fra Erna Solberg vil hjelpe deg i valgkampen i Finnmark?

– Nei, det tror jeg jo ikke.

Rektor i Hammerfest, Daniel Randolph, mener statsminister Erna Solberg lager et unyansert bilde av skolesituasjonen i Finnmark. Foto: Allan Klo / NRK

Flere gjennomfører i Finnmark enn før

Finnmark har opp gjennom årene ligget bak landsgjennomsnittet på de fleste statistikker over utdanning, men noen piler har begynt å peke oppover siste årene.

– Her i Hammerfest har vi hatt et kjempeløft siste årene. Vi har aldri gjort det bedre enn nå, og da er det ekstra utfordrende å høre at statsministeren betegner oss som mislykket, sier rektor Daniel Randolph ved Hammerfest videregående skole.

Unge i Finnmark greier seg veldig godt, sier opplæringssjef Margunn Blix. Foto: NRK

På landsbasis fullfører 75,3 prosent av elevene sin videregående opplæring, mot 63,5 prosent i Finnmark. Men selv om Finnmark fortsatt ligger bak resten av landet, er forspranget blitt mindre, for tilbake i 2007 fullførte bare 49,8 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Også opplæringssjefen i Finnmark fylkeskommune, Margunn Blix, reagerer på statsministerens utsagn.

– Jeg synes det er leit at Solberg påstår at barn og unge i Finnmark ikke har ballast. Vi vet at vi har barn og unge i Finnmark som greier seg veldig godt, som utdanner seg og kan bidra i samfunnet. Vi har også dyktige lærere som utdanner våre unge, sier opplæringssjef Margunn Blix.