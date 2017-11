Nettleseren din støtter ikke video.

Tøyen-gjeng invitert til Stortinget Tøyen-ungdommene fra Sportsklubben Sterling er invitert til Stortinget. Den fattige Tøyen-klubben får nå også støtte fra bedrifter som vil sponse dem og privatpersoner som ønsker å jobbe frivillig i klubben.

Tirsdag viste NRK Brennpunkt dokumentarfilmen «Norske tilstander», der de fulgte flere av fotballspillerne i Sportsklubben Sterling på Tøyen. Ungdommene fortalte om farlige gater og et tøft ungdomsmiljø.

– Filmen om guttene fra Tøyen bekreftet min bekymring. Jeg har hatt flere samtaler med politimesteren i Oslo om ungdomskriminaliteten i dette sentrumsområde den siste tiden. Vi deler uroen for utviklingen, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Skei Grande inviterte Fariss til et møte i Stortinget dagen etter at dokumentaren ble vist.

– Jeg opplevde ham som en person med førstehåndskunnskap om et tøft ungdomsmiljø. Han fortalte meg blant annet om utviklingen av nye gjengstrukturer på Tøyen, sier Skei Grande.

– Dette er et faresignal. Blir gjengene for store, er det nærmest umulig å snu utviklingen, sier Grande.

Hun har nå invitert ungdommene fra filmen til å komme til Stortinget.

Fariss har jobba som ungdomsarbeider i Oslo i 18 år. På fritiden jobber han i Sportsklubben Sterling, der flere har vært involvert i voldsepisoder i gatene på Tøyen.

I dokumentaren forteller Fariss at han aldri har vært så bekymra for utviklingen av ungdomsmiljøet på Tøyen som han er nå.

Trine Skei Grande tok kontakt med ungdomsarbeider Mohamed Fariss umiddalbart etter å ha sett filmen.

– Stigmatiserer Tøyen

Mange har tatt kontakt med Fariss etter Brennpunkt-dokumentaren.

– 99 prosent av responsen er positiv. Noen har vært kritiske til fremstillingen av Tøyen. De mener at dokumentarfilmen setter Tøyen i et dårlig lys, men det må man gjøre iblant for at det skal bli lysere, sier Fariss.

Han mener filmen tegner et riktig bilde av problemene i ungdomsmiljøet blant guttene på Tøyen.

Line Oma, som er bydelsleder i Gamle Osllo mener derimot at dokumentaren tegner et negativt bilde og stimatiserer Tøyen-området.

I en kronikk i Dagsavisen skriver hun at områdeløftet bidrar til å skape et Tøyen der det er bedre å bo og vokse opp, men at løftet ikke løser alt.

«For å løse de store utfordringene trengs intensivt og langsiktig arbeid, blant annet fra staten,» skriver Oma i kronikken.

Sponsorstøtte

Mange har tatt kontakt med Mohamed Fariss etter Brennpunkt-dokumentaren.

Ungdomsarbeideren Mohamed Fariss bruker all sin fritid i Sportsklubben Sterling. Nå opplever han enorm støtte. Blant annet vil eiendomsselskapet Steinar Moe Eiendom sponse klubben med nye klubbgensere.

– Da vi så Brennpunkt-dokumentaren, reagerte vi på hvor lite som har gått til ungdommene over 16 år, sier Heidi Sjerve, daglig leder i Steinar Moe Eiendom.

Selskapet som har kontor på Tøyen og eier flere leiegårder i området, ønsker også å støtte ungdommene på flere måter.

– Vi kommer til å stille med lys og lydanlegg til julefesten som Sterling skal ha. Så skal vi vurdere om vi kan hjelpe dem med å få installert internett og pusset opp lokalene, sier Sjerve.

Flybuss-støtte

Også Norgesbuss Ekspress vil støtte klubben.

– De frivillige på Sterling gjør en kjempejobb og gutta var veldig positive, sier Harald Fleisje, markedssjef i Norgesbuss Ekspress.

Bidraget fra selskapet er et sett med overtrekksdrakter til et av lagene til Sterling, med «Flybussen» som logo.

– Vi synes det er hyggelig å vise at det er noen som ser den positive innsatsen som gjøres i Sterling, sier Fleisje.

Fleisje forteller at de nylig har opprettet en flybuss-rute fra Oslo til Gardermoen som går gjennom Tøyen.

– Dette er derfor også en fin måte for oss å profilere oss på, sier markedssjefen.

Reda (16) måtte flytte ut av leiligheten han og familien hadde bodd i siden han var fire, på grunn av Tøyen-avtalen.

Oslo-politiker ber om råd

Også Oslo-politikere har vist interesse etter filmen. Høyres Eirik Lae Solberg ba om et møte med Fariss for å få kunnskap om hvordan kommunen kan gjøre en enda bedre jobb for ungdommene på Tøyen og Grønland.

– Vi ba om en ønskeliste over hva de ønsker av hjelp fra kommunen. I tillegg ville vi vite hvordan vi skal innrette midlene fra Tøyen og Grønlandsløftet til å forbedre kvaliteten på det arbeidet de gjør i Sterling, sier Lae Solberg.

– Tok feil valg

Reda (16) håpet Tøyen ville få en ungdomsklubb på grunn av Tøyen-avtalen. I stedet ble han tvunget til å flytte.

Også guttene som fortalte om livene sine på Tøyen har fått mange tilbakemeldinger. En av dem er 16 år gamle Reda.

– Mange har kjent meg igjen etter filmen. Venner av meg har sagt det var dritbra. At det var noe nytt, som ikke pleier å vises frem, forteller Reda.

Reda går første året på videregående. På fritida spiller han fotball på et av Sterlings guttelag. I tillegg rapper han med egne tekster, inspirert av sitt liv på Tøyen.

I oppveksten var det vanlig for Reda å se narkolangere i blokka der han bodde.

– Jeg så opp til dem. Jeg ville også bli som dem. Jeg ville også ha en 200-lapp jeg kunne handle for og kose meg med. På Tøyen var det den eneste måten å skaffe seg penger på, å deale dop.

– Hvis de ikke viser at de bryr seg om ungdommen, gir ungdommen til slutt faen i alt, sier Reda (16). Du trenger javascript for å se video. – Hvis de ikke viser at de bryr seg om ungdommen, gir ungdommen til slutt faen i alt, sier Reda (16).

– Bry dere om ungdommen

De siste fire åra har politikere bevilget 141 millioner kroner i Redas byområde, blant annet for å løfte de fattige.

Reda undrer seg over hvordan «Områdeløftet» har brukt pengene. Han syns altfor lite har gått til ungdommen. Han hadde håpet på en fritidsklubb for ungdom over 15 år på Tøyen.

– Politikerne må vise at de bryr seg om ungdommen. Når de ikke viser at de bryr seg, gir ungdommen rett og slett faen i alt. Det er det som fører til at de selger dop og stabber (knivstikker, journ.anm.) hverandre for penger. sier Reda.

Foto: Stephan Reis / NRK

– Flaut at Sterling får så lite

Trine Skei Grande syns mye er bra med «Områdeløftet».

– Men det er åpenbart noen som er glemt. Det var meningen at «Områdeløftet» skulle bygge videre på de tilbudene som fantes. Vi hadde Sterling, hvorfor har ingen bygd videre på dem, spør hun.

Av de 141 millionene som har blitt brukt på Områdeløft Tøyen, har fotballklubben Sterling fått 105.000 kroner

– Det er flaut at de har fått så lite, sier Skei Grande, som ser frem til å ta imot guttene på Stortinget.