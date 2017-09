Kraftig økning i antall anmeldte barnevoldtekter

NRK Innafor jobber for tiden med en dokumentar om overgripere og har fått tilgang til en ny Kripos-rapport som avdekker en sjokkerende utvikling: anmeldte barnevoldtekter – utført av barn – øker mye. Barn helt ned i 8-årsalderen ble i fjor anmeldt for å ha voldtatt andre barn.

Overraskende økning

I fjor ble det anmeldt 60 prosent flere voldtekter, der barn skal ha voldtatt andre barn, enn det som har vært gjennomsnittet anmeldelser fra 2012–2016. Siste året har anmeldestallene på voldtekter av barn under 14 år steget kraftig – fra 248 personer som ble anmeldt i 2015 til 383 personer i 2016.

John-Filip Lundhaug Strandmoen er overrasket og bekymret over den kraftige økningen av mindreårige som anmeldes for overgrep mot barn. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– En så stor økning i antall anmeldelser fra et år til et annet er overraskende, sier politiførstebetjent John-Filip Lundhaug Strandmoen.

Han har skrevet rapporten sammen med en kollega ved Kripos, og legger til:

– Når vi ser økning fra et år til et annet, så tenker man ofte at tilbøyeligheten til å anmelde er en del av forklaringen – at flere enn før nå forteller at de er blitt utsatt for overgrep. Men det er litt vanskelig å forklare en så stor økning fra et år til et annet, så derfor ble jeg overrasket, sier politimannen.

Bekjente og på fest

Når mindreårige voldtar, er offeret ofte en bekjent. Foto: Grafikk: Aleksander Rønning / NRK

I arbeidet med rapporten har Kripos gått gjennom 225 voldtektsanmeldelser, der mindreårige skal ha voldtatt andre barn under 14 år. Nesten alle de anmeldte er gutter og en stor andel av dem er under kriminell lavalder på 15 år.

I flesteparten av sakene, 33 prosent, er barnet anmeldt for å ha voldtatt en bekjent. En annen stor andel av anmeldelsene stammer fra fest. Andre barn og unge blir anmeldt for å ha voldtatt kjæresten eller søsken.

I flere av sakene har vi sett at den anmeldte ungdommen er anmeldt for seksuelle overgrep etter vennskap som har vart over lengre tid, og hvor det seksuelle overgrepet har kommet svært overraskende på fornærmede. I noen av sakene ser vi også at de to involverte kjenner hverandre via andre, for eksempel via søsken. Kripos / Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016

– Bekymringsfullt

John-Filip Lundhaug Strandmoen sier det er usikkert om økningen i anmeldelser skyldes at det er lettere å snakke om overgrep. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Kripos håper forklaringen på den store økningen av anmeldte voldtekter av barn skyldes at flere tør anmelde det nå enn før. At det har blitt lettere å snakke om hva man er utsatt for.

– Det store antallet saker er bekymringsfullt. Samtidig kan vi ikke ved hjelp av vår rapport si sikkert om dette er flere reelle overgrep eller om det er flere som nå kommer til politiet for å anmelde.

– Kan du utelukke at det er flere barn med skadelig seksuell adferd?

– Nei, det kan jeg ikke, sier Lundhaug Strandmoen i Kripos.