Forskudd på arv: Slik unngår du fallgruvene

Forskudd på arv betyr at du får hele arven, eller deler av den, før personen du arver fra, er død. Det er penger som kan komme godt med i en økonomisk vanskelig situasjon, eller som hjelp til å komme inn på boligmarkedet.

Magne Robberstad fikk forskudd på arv i år, da han overtok morens barndomshjem på Smestad i Oslo.

Han forteller at han ikke ville hatt sjans til å kjøpe huset, om det ikke hadde vært for at han fikk arven nå.

– Prisene i boligmarkedet har bare løpt av gårde. Jeg kjenner på en dyp takknemlighet over å få denne muligheten av min mor og hennes ektemann, sier han.

Magne er fjerde generasjon som bor i den beigemalte eneboligen som ble bygget på 30-tallet. Huset fungerer i dag som et kollektiv hvor han bor sammen med fire venner. Foto: Andrea Lopez Lyngholm / NRK

Angrer på at han fikk arv

Da Robberstad var 18 år, arvet han også en god del penger av sin far. Men pengene brukte han opp på få år. Mye gikk til bil og lyd- og lysutstyr, som han i senere tid har hatt bruk for i jobben. Men en del gikk også til tull og tøys. Det angrer han på i dag.

– Jeg skulle aldri fått de pengene på det tidspunktet. Jeg skulle tatt mye mer fornuftige valg den gang, sier han.

15 år senere, etter å ha vært med i den nye NRK-serien Arveoppgjøret, har han lært mye om forskudd på arv.

I serien møter programleder Siri Kristiansen og advokat Anne-Sofie Rolfsjord familier som trenger hjelp med arveoppgjøret.

– Jeg håper programmet kan inspirere andre familier til å snakke om arv, og bli enige før det er for sent. Det er en fin tanke at alle får mulighet til å si sin mening når alle er til stede, sier Robberstad.

Kan man snakke om arv uten at det blir rar stemning? Magnes familie får hjelp med arveoppgjøret. Du trenger javascript for å se video. Kan man snakke om arv uten at det blir rar stemning? Magnes familie får hjelp med arveoppgjøret.

Seks råd om forskudd på arv

Hvis du, som Magne, har foreldre som har mulighet til å gi forskudd på arv, er det noen ting som kan være nyttig å vite.

Arverettsadvokat Anne-Sofie Rolfsjord jobber til daglig med arv, skifte og familierettslige spørsmål. Foto: Andrea Lopez Lyngholm / NRK

Her er arverettsadvokat Anne-Sofie Rolfsjord sine viktigste råd til deg som får forskudd på arv:

Be foreldrene dine opprette et gavebrev

Hvis du har søsken som har fått forskudd og du ikke har det, skal beløpet de har fått trekkes fra deres del av arven, slik at det blir rettferdig.

Ved å lage gavebrev slipper du og søsknene dine å være usikre på hvor mye hver av dere har fått i arveforskudd når det endelige arveoppgjøret skal skje.

I gavebrevet kan foreldrene bestemme at forskuddet skal trekkes fra mottakerens arv i det endelige arveoppgjøret.

Husk skattemeldingen

I dag er det ingen avgift på arv, arveforskudd eller gaver.

Du skal likevel opplyse til skattemyndighetene dersom du mottar arv, arveforskudd eller gaver på over 100.000 kroner.

Selv om beløpet rapporteres i skattemeldingen, skal du ikke betale arveavgift av dette.

Sett arvepengene på en egen konto

– Foreldre som gir arveforskudd til barna ønsker som regel at arven skal brukes til noe som gir mest mulig varig verdi, for eksempel bolig eller utdanning, forteller advokat Rolfsjord.

Da er det ikke lurt å sette arven på en brukskonto hvor pengene blandes med penger som brukes daglig. Da mister man fort oversikt over hva som er arvet og hva som er lønn.

La heller arven stå på en egen konto, separert fra andre midler.

Vær obs på studielånet

Er du student og får arveforskudd, bør du sjekke hvordan arven påvirker studielånet.

Inntekten og formuen din har ingen betydning for hvor mye lån du kan få, men er beløpene over grensen blir ikke lånet omgjort til stipend.

Det betyr at en student som mottar forskudd på arv kan risikere å sitte igjen med høyere studielån etter endt utdanning, forteller advokaten.

Programleder Siri Kristiansen og advokat Anne-Sofie Rolfsjord hjelper familier med deres arveoppgjør. Foto: Arveoppgjøret / NRK

Lag samboerkontrakt eller ektepakt

Hvis du investerer arven i en leilighet du eier med en samboer, kan det være fornuftig å skrive samboerkontrakt. Dette gjelder særlig hvis du bruker arveforskuddet til å nedbetale boliggjeld eller finansiere oppussing.

Med en samboerkontrakt vil du sikre at arven blir hos deg ved et eventuelt samlivsbrudd.

– Dere trenger ingen vitner, men husk å lagre den et sted dere finner den igjen. Husk også å oppdatere samboerkontrakten jevnlig, sier Rolfsjord.

Dersom du er gift og investerer arveforskuddet i fellesboligen, bør det opprettes ektepakt.

Ekteskapsloven stiller krav til både innhold og form, blant annet må ektepakten bevitnes av to personer. Her kan det være lurt å oppsøke profesjonell bistand slik at man ikke trår feil.

Få det skriftlig!

Advokatens avsluttende råd er å få avtalene skriftlig. Det gir deg oversikt og overblikk.

– Et generelt råd fra oss advokater er å få det ned på papiret. Det er alltid lurt. Du kommer ikke så langt med «Men vi hadde jo en muntlig avtale ...».

Det gjelder både avtalene mellom deg og foreldrene dine, men også mellom deg og en samboer. Hvis du investerer arven i en felles eiendom er det viktig å skrive ned hvordan dette skal spille inn i det økonomiske forholdet mellom dere.