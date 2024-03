– Dette er jo meningsløst. Jeg kan ikke se at det er noen god grunn for å la han være en anonym søker.

Det sier Gunnar Bodahl-Johansen. Han er ekspert på offentlighetsloven.

– Søkere som er unntatt offentlighet ser vi mer og mer av på søkerlister. Det er svært uheldig, mener han.

Da Drammen kommune nylig søkte etter ny direktør for samfunn kom det inn 19 søkere. Ni kvinner og ti menn. Blant dem to tidligere Oslo-byråder, Rina Mariann Hansen (Ap) og Einar Wilhelmsen (MDG). Også den nye direktørens underordnede, Lene Basma, sto på søkerlista.

Ett vesentlig navn mangla. Det var Bertil Horvli sitt.

Bertil Horvlis navn sto ikke på søkerlista da Drammen skulle ansette ny direktør. Han fikk jobben. Foto: Spekterfoto

Det var han som stakk av med den faste direktørjobben. En stilling han allerede fungerte i og hadde hatt i halvannet år. Han ønsket å være anonym, og det fikk han lov til.

Bodahl-Johansen mener Drammens håndtering av ansettelsen er problematisk. Han går så langt som å kalle det brudd på offentlighetsloven.

Offentlighetsloven Ekspander/minimer faktaboks Hvem som helst kan kreve innsyn i opplysninger eller dokumenter fra det offentlige

Innsyn i dokumenter skal gi folk flest mulighet til å kontrollere pengebruk og beslutninger i det offentlige

Dersom det offentlige vil avslå å gi innsyn, må det oppgis en lovhjemmel for hemmeligholdet.

Det er offentlighetsloven som regulerer retten til innsyn, men også det offentliges muligheter til å nekte innsyn. Kilde: Offentlighetsloven.

Unntatt offentlighet (M)

Horvli har hatt diverse lederstillinger i Drammen kommune siden 2007 og har en imponerende CV. Han har vært utbyggingssjef og byutviklingsdirektør. Etter sammenslåingen med Nedre Eiker og Svelvik i 2020 ble han kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel, fram til han ble konstituert i direktørstillingen for halvannet år siden. Det er denne jobben han nå har fått fast.

Gunnar Bodahl-Johansen kan offentlighetsloven ut og inn. Foto: Institutt for Journalistikk

Bodahl-Johansen mener dette skaper mistro til forvaltningen.

Les kommunedirektørens begrunnelse for å holde Horvli anonym lenger ned i saken.

– Det gjør også at folk kan tenke at man håndterer sine egne på en annen måte enn andre, sier han.

Det er to ting han ønsker å trekke fram. Det ene er hensynet til de andre søkerne. Det andre er selve formålet med offentlighetsloven. At det offentlige skal kunne kontrollere forvaltningen.

– Folk som ber om å være anonyme søkere, og som skal jobbe i offentligheten, er ikke er kvalifisert for å ha den type stillinger, mener han.

Bertil Horvli vil ikke kommentere sin søknad, og henviser til svaret fra kommunedirektøren.

Kommunedirektøren godkjente unntaket

Trude Andresen er kommunedirektør i Drammen. Foto: Drammen kommune

Det var kommunedirektør Trude Andresen som godkjente at den konstituerte direktøren ble unntatt offentlighet. Samme dame ansatte ham i fast stilling. Hun begrunner det slik:



– Vi har foretatt en konkret og reell vurdering av en skriftlig anmodning vi har fått fra søkeren. Vår vurdering er at søkerens begrunnelse for unntak i dette tilfellet, veier tyngre enn hensynet til innsyn i søkerlisten.

NRK har fått innsyn i Horvlis søknad om å ikke stå på søkerlista.

Andresen fortsetter:

– Denne søkeren har ansvar for store, pågående prosesser ut mot privat næringsliv, med blant annet forhandlinger om utbyggingsavtaler som er i en kritisk fase. Vår vurdering var at en offentliggjøring ville kunne føre til konkrete skader for kommunen i disse prosessene og underminere direktørens autoritet, sier Andresen.

Bodahl-Johansen kan ikke forstå hva som kunne skade kommunen her.

– Det som er problemet, er at dette fort kan oppfattes som kameraderi når man trekker opp en fra hatten som allerede er ansatt i kommunen, og som får lov til å være anonym. Sånn skal det ikke være. Det innsnevrer rett og slett demokratiet vårt, sier Bodahl-Johansen.