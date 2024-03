Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Stortinget skal stemme over en DNS-blokkering av utenlandske spillselskaper.

Thomas, en spillavhengig som har spilt bort over syv millioner kroner, håper at dette tiltaket kan hjelpe ham å stoppe.

Spillavhengighet Norge støtter forslaget og mener det kan gi folk en mulighet til å stoppe opp og tenke, samt hindre flere i å hoppe ut i det store uregulerte markedet.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery mener at tiltaket er nødvendig for å beskytte sårbare spillere, selv om det ikke er en løsning i seg selv.

Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær for Norsk bransjeforening for onlinespill, er kritisk til tiltaket og mener at man tar vekk en frihet fra mange nordmenn som ikke har spilleproblemer.

SV har vært avgjørende for at blokkeringen skal bli vedtatt på Stortinget, og mener at alle grep må tas for å forhindre spilleavhengighet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Thomas har spilt bort over 7 millioner kroner. Han har klart å stoppe å spille i korte perioder og har også gått til behandling for spillavhengighet.

Men nå tømmes igjen kontoen rett etter at pengene har kommet inn og husleia blir trukket.

Nå øyner han imidlertid et håp.

Tirsdag bestemte nemlig Stortinget, med 62 mot 37 stemmer, at Norge skal blokkere alle utenlandske spillselskaper, via en DNS-blokkering.

NRK forklarer Hva er DNS-blokkering? Hva er DNS-blokkering? En DNS-blokkering vil gjøre at hvis man prøver å gå inn på en av disse internettsidene til spillselskapene, vil man få opp en plakat som informerer om at denne siden ikke er tilgjengelig i Norge. Hva er DNS-blokkering? Til nå har domstolene bestemt over DNS-blokkering. Som da Oslo tingrett bestemte å blokkere Pirate Bay i 2015. Hva er DNS-blokkering? Flere har ment at det er for lett å omgå blokkeringen. Blant annet ved bruk av spillselskapenes egne apper, eller ved bruk av VPN (virtuelt privat nettverk). En VPN gjør at man kan endre IP-adresse og få en tjeneste til å tro at man befinner seg et annet sted. Forrige kort Neste kort

Millioner i gjeld

– Dette er helt konge. Dette både håper og tror jeg at kan hjelpe meg, sier Thomas til NRK.

Thomas er hans ekte navn. Men NRK har valgt å ikke bruke hans fulle navn og ikke bruke bilder av ansiktet hans.

Thomas har mange millioner i forbruksgjeld og har ikke inntekt til å håndtere den. Han ønsker å bli bedre, men vet ikke helt hvordan.

– Målet er å få offentlig gjeldsordning, sier han.

Men for å få det må han slutte å spille. Og bevise det.

Tenkepause

Med blokkeringen ønsker man å gjøre det vanskeligere å komme i samme situasjon som Thomas.

– Det er på tide. Dette er et steg i riktig retning. Det vil gi folk en mulighet til å stoppe opp og få en liten tenkepause. Det kan hindre flere å hoppe ut i det store uregulerte markedet, sier Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge.

Han tror dog det kommer til å være mer effektfullt for de som er i ferd med å utvikle en avhengighet, enn for dem som allerede har det.

– De som er aller mest avhengige, sier at de ikke kommer til å la seg stoppe, for de finner veier rundt. Vi må bare fortsette å legge hindringer i veien, så vil dette kunne stoppe folk i en tidligere fase og forebygge at problemene utvikler seg, sier Pedersen.

GLAD: Politisk talsperson i Spillavhengighet Norge. Foto: Privat

– Tallene tyder på at vi gjør mye rett, men at det fortsatt er en lang vei å gå.

Mener det trengs tiltak

Norge har ikke hatt færre spillavhengige på 20 år. I 2019 hadde Norge 55.000 spillavhengige. Frem til i fjor hadde antall spillavhengige mer enn halvert seg ned til 23.000.

Allikevel trengs det tiltak slik at man får tallet enda mer ned, mener kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Vi er på rett vei, norsk spillpolitikk fungerer. Likevel har anslagsvis 23.000 nordmenn et problematisk forhold til pengespill. Dette tallet er fortsatt for høyt. Derfor trenger vi å gjennomføre ytterligere tiltak for å beskytte sårbare spillere, sier Jaffery.

Hun mener at DNS-blokkeringen i seg selv ikke er en løsning, men at det sammen med alle de andre tiltakene som er blitt innført de siste årene til sammen har gjort en forskjell.

Som at bankene har gjort det vanskeligere å få penger inn og ut fra spillselskapene og forbud mot markedsføring.

MENER DET TRENGS: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Svært kritiske

Carl Fredrik Stenstrøm representerer utenlandske spillselskaper i sin rolle som generalsekretær for Norsk bransjeforening for onlinespill. Han mener regjeringen starter i feil ende.

– Vi er svært kritiske til at man for første gang skal blokkere en lovlig handling, som det er for nordmenn å spille til utenlandske spillselskap.

Slik kommer du deg ut av spillavhengigheten: Ekspander/minimer faktaboks Få med deg noen på laget, ikke stå alene. Finn en person eller flere du stoler på og snakk med dem om hvilken situasjon du er i.

Stopp tilgangen på penger. Sperr spillekontoer, kanskje til og med sperre bankkonti og stoppe kredittkort.

Få med fastlegen og en organisasjon som kan hjelpe deg. Det finnes et filter; Gamban, som kan sperre telefonen eller PC-en din fra spillesider.

Man må være ærlig med seg selv over økonomien og tiden du har bruk og hvordan det har påvirket de rundt deg. Tilliten tar tid å bygge opp, og du må bevise at du er verdig den tilliten igjen.

Ta kontakt med noen om det er mulig å få behandling mot det. Det er en avhengighet, det er en sykdom, og da er det ofte behov for behandling. Mange vegrer seg for det. Men det øker muligheten for å komme ut av det.

Skaff deg en hobby, nye rutiner og nye aktiviteter. Det er viktig for å bryte det negative mønsteret. (Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge)

Kritikerne mener at man tar vekk en frihet fra veldig mange andre nordmenn som ikke har spilleproblemer. Det må komme i andre rekke, mener kulturministeren.

– Vi gjør dette først og fremst for å forebygge og begrense spilleproblemer, og for å ivareta sårbare spillere og deres pårørende. Vi mener hensynene som taler for at pålegget gis, veier tyngre enn ulempene pålegget vil medføre, sier Jaffery.

I Sverige kan utenlandske spillselskaper søke om lisens for å drive med odds- og kasinovirksomhet. Der har man også laget en tjeneste som heter spelpaus.se. Spillere kan gå inn og blokkere seg fra alle tilbyderne.

KRITISK: Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær Norsk bransjeforening for onlinespill. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Hvis man først skal implementere et tiltak som går på å forebygge at nordmenn får problemer med pengespill, så bør man gå over til en lisensmodell. Det har man i Danmark og Sverige og det innføres også i Finland, sier Stenstrøm.

SV avgjørende

Kathy Lie (SV) har behandlet endringen i familie- og kulturkomiteen. Hun sier at partiet var usikre på om de skulle støtte forslaget, men at de til slutt landet på at det var riktig.

VAR USIKKER: SVs Kathy Lie. Foto: VEGAR ERSTAD / NRK

– Jeg mener at vi må gjøre alle de grep vi kan for at færrest mulig skal havne i spilleavhengighet. Det er det viktigste målet her, sier Lie.

Ifølge kulturdepartementet er det usikkert når blokkeringen kommer til å bli innført.