Tørke kan gi kritisk fôrmangel for norske sauebønder

Mange uker med sol og varme har ført til en tørke som går hardt utover beitene og slåttemarka til norske sauebønder.

Regnet som var varslet, og som kom, har ikke hjulpet nok, og i lavlandet er beitene så tørre og snauspiste at bøndene må kjøre dyrene til fjellbeiter flere uker før de pleier.

Sauene til Per Jensen har fått kvister fra løvtrær. Nå er de kjørt til fjells. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Beitene til sauebonde Per Jensen er så tørre at han ikke engang klarer å få strøm på gjerdet, så sauene stikker av.

– Det er så tørt i bakken der jeg setter ned jordingsspydene, at gjerdene ikke virker godt nok. Da stikker sauene rett og slett av. Det skjønner jeg godt, for nå er det lite godt å finne på beitet for dem, sier han.

De siste dagene har han kuttet kvist fra løvtrær som han har fôret sauene med. Det er en nødløsning. Nå bærer det til fjells for de 70 sauene. I Hovet i Hallingdal venter det fjellbeiter som heldigvis er frodige.

Problemer i store deler av landet

Lars Erik Wallin, generalsekretær for Norsk sau og geit. Foto: NSG

Sauebonden på Konnerud er ikke aleine om tørre beiter. Lars Erik Wallin er generalsekretær for Norsk sau og geit, som organiserer sauebønder over hele landet. Han sier situasjonen er kritisk, og at det kan bli problemer med å få nok fôr til vinteren, så dårlig som veksten er nå.

– Slik det ser ut nå, med den tørken vi har på Østlandet og i hele Sør-Norge, kan det begynne å se kritisk ut for fôrsituasjonen framover. En ting er jo beiter, men en annen ting er vinterfôr. Det kommer noen meldinger nå, om at det er lite fôr i år.

Beitet på Stubberud er ikke mye å skryte av i denne varmen. Her venter noen av sauene på dyrebilen som skal ta dem til fjellbeitet. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Flere av dem som har slått gresset for første gang, melder om at det ikke vokser etter, så det er usikkert hva andreslåtten kan gi. Wallin sier konsekvensen kan bli at bøndene må redusere antall dyr.

Per Jensen er en av dem som er forberedt på fôrmangel til vinteren.

– Jeg har slått noe, og det er jo dårlig avling, da. Vi venter på regn og håper det blir bedre, men lite fôr blir det uansett. Jeg må nok gå ned litt på antallet i vinter, sier han.