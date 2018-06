Se så tørre åkrene er

Søndag var den varmeste dagen målt så langt i år, og selv om temperaturene skal gå nedover fortsetter regnet å holde seg borte.

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag vil ikke svartmale situasjonen enda, men sier det begynner å bli kritisk. Foto: Bondelaget

For dem som er glade i å nyte solen er det gode nyheter, men for bøndene nærmer det seg krise. Fra Nordlands-grensa og sørover er det så tørt at det byr på problemer for både korn og gressproduksjon.

– Vi har snakket mye om det. Bøndene er blitt slaver av YR. Så langt ser det ikke særlig bra ut. Jeg kjører nordover fra Oslo nå, og her er det helt vanvittig tørt, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorgen.

– Kornproduksjonen kan reddes

For grønnsakproduksjonen er det ikke like kritisk, siden disse bøndene ofte vanner. Skulle det komme regn er det også gode sjanser for at mye av kornproduksjonen kan reddes.

– Men for hver dag blir sjansen mindre. Når det gjelder gress blir det små avlinger, forteller han.

Også Svend Arild Uvaag i Østfold bondelag er bekymret for situasjonen. Foto: Østfold Bondelag

Og det er nettopp gressproduksjonen det er størst krise for i Østfold. Leder i bondelaget i fylket, Svend Arild Uvaag forteller at det kan gå mot en halvering av gressproduksjonen, som brukes til å dyrefôr.

– Det blir verre og verre for hver dag. Det går mer i retning av at det blir alvorlig. Alle ser jo hvordan plenen blir seende ut, det blir bare brunt. Det samme gjelder fôrgresset, forteller han.

Ikke varslet regn

Langtidsvarselet fra YR er dyster for bøndene. Varselet viser ni dager frem i tid, og regnet ser ut til å utebli.

– Det er snakk om mange hundre millioner kroner etter hvert. Vi må håpe det retter seg noe, men for hver uke som går blir det mindre sannsynlig. Det gjelder å være optimist, men et sted må grensen gå, sier Skorgen.

I Østfold håper man i det minste på å få noen regnbyger.

– Man skal ikke undervurdere regnbyger, men det beste er om vi får litt regn over tid. Slik som det er nå vil jorden slite med å ta til seg vannet med en gang.