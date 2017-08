Topp-politikere til Visjon Norge

Flere stortingspolitikere fra fylket stiller til debatt arrangert av Visjon Norge i Drammen i dag. Den omstridte TV-kanalen, som i fjor samlet inn over 90 millioner kroner, tilbyr frelse i bytte mot gaver. Kulturminister Linda Hofstad Helleland har tidligere sagt til Drammens Tidende at hennes deltakelse ikke betyr at hun stiller seg bak hvordan TV-kanalen drives.