– Det har vært arbeider i nærheten av sporet ved Tangen i Drammen. Det har ført til fare for utglidning av masser i sporet. Det er ikke trygt å kjøre tog foreløpig, sier pressevakt Olav Nordli i Bane NOR til NRK.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Det er ustabile masser både ved og i sporet. Bane NOR tror stengingen kan bli langvarig.

– Mye tyder på at trafikken blir berørt utover morgendagen. Det kan også ta lenger tid, sier Nordli.

Bane Nor jobber med å vurdere skadene. Det er i forbindelse med bygging av et hotell og arbeid med å presse rør under jernbanesporet, at det har gått galt.

NSB jobber med å sette inn busser, men opplyser at reisende må regne med store forsinkelser.

Arbeider med rørpressing under sporene har ført til rasfare. Det er Bane NOR Eiendom som bygger hotellet. Foto: Chris Carlsen / NRK

Det blir buss mellom Asker og Drammen og mellom Asker og Lier.

Passasjerer mot Bergen, Stavanger og mot Vestfold blir kjørt med buss mellom Oslo S og Drammen, opplyser NSB.

Linjene som er berørt, er regiontogene Oslo S–Bergen og Oslo S–Stavanger, og linjene SF2, L12, L13, L14, L2, L21, L22, R10 og R11.