Kaos med buss for tog som følge av stengt bane for vedlikehold. Mange forsinkelser og problemer. Pendlerne på Østfoldbanen har hatt en frustrerende sommer.

– Det har ikke vært et godt nok togtilbud, slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast.

Fredag ettermiddag hadde han et oppvaskmøte med NSB, Bane Nor og Jernbanedirektoratet for å presentere tiltak som skal bedre situasjonen.

– Det har vært for mange problemer, for mye avvik og for dårlig informasjon til de reisende. Det er ikke den kvaliteten vi ønsker og skal levere til våre kunder, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er ikke fornøyd med Østfoldbanen i sommer. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han lister opp følgende tiltak som skal gjøre hverdagen til Østfold-pendlerne bedre:

Bedre vedlikehold av infrastruktur

Bedre beredskap slik at reisende blir sendt videre med buss eller taxi hvis toget står

Bedre informasjon til de reisende

– Det jobbes bra med å få opp nye informasjonssystemer. Jeg tror at i løpet av vinteren vil publkum oppleve at vi har løst en del av utfordringene som vi har slitt med i mange år, sier Solvik-Olsen.

– Katastrofal sommer

En av dem som har vært rammet av togkaoset, er Askim-ordfører Thor Hals (H).

– Jeg tør ikke ta toget til Oslo i møter. Da kjører jeg bil, sier han.

Askim-ordfører Thor Hals velger bil framfor tog når han skal til Oslo. Foto: Bjørn Ruud/NRK

Han ramser opp det som har gått galt i sommer: Dårlig informasjon, ingen køanordning, press for å komme på bussen, toaletter som ikke virker.

– Lista er lang over ting som ikke er i orden. Hvis vi ønsker at folk skal ta toget, må slike ting være på plass. Denne sommeren har vært katastrofal omdømmemessig for Bane Nor og NSB, sier Hals.

Gjorde for dårlig jobb

Konsernsjef Gorm Frimandslund i Bane Nor innrømmer at de har gjort en for dårlig jobb med å sikre at alt fungerte da Østfoldbanen åpnet etter sommeren.

– Vi burde kjørt over med fulle tog for å sjekke, men det ble ikke gjort. Det skal ikke skje igjen.

– Var det en svikt i systemet?

– Vanlig rutine er at vi kjører over med vanlige passasjertog. Det som skjedde var imot det vi pleier å gjøre. Man kan godt si at det var en svikt i rutinene, sier Frimandslund.

Selv om det er tre år til Follo-banen står klar, frykter ikke samferdselsminister Solvik-Olsen flere vanskelige sommere.

– I flere år har vi hatt en stadig bedre utvikling på jernbanen, med økt kundetilfredshet og kraftig tilstrømning av reisende. Når vi får tilbakeslag som i sommer, ønsker vi å rette opp i det. Vi skal ikke vente helt til 2021 før folk opplever at jernbanen har blitt bedre. sier Solvik-Olsen.

Bane Nor-konsernsjef Frimandslund går så langt at han lover en feilfri åpning av strekningen Farriseide–Porsgrunn på Vestfoldbanen i september.

– Vi har forsikret oss om at når vi skal åpne andre anlegg, så skal alle disse tingene selvfølgelig være 100 prosent på stell. Vi kommer ikke til å begå denne feilen igjen med det første, sier han.