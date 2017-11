Rapport: Ingen nødbrems slo inn - sjåføren hindret påkjørselen

Etter nestenulykken på Gol i sommer slår en fersk rapport utført av Volvo fast at det var sjåførens reaksjon ene og alene som forhindret at barnet ble påkjørt.

Opplysningene kommer fra transportselskapet sjåføren jobber for, Kreiss. Det er basert i Latvia, men opererer i Norge og de andre skandinaviske landene.

Markedssjef Svetlana Avene-Aveniņa bekrefter at Kreiss har fått rapporten. Hun fullroser sjåføren etter nestenulykken.

– Han vurderte dette å være en vanlig situasjon. Vi er utrolig stolte og glad for at ingen ble skadd. Det er farlig å kjøre - for sjåførene våre og alle andre som ferdes på veier, sier hun til NRK.

Det var i juni sjåføren kom kjørende ved Herad i Gol kommune. Fem skolebarn gikk av en buss på motsatt side av veien. To av dem løper over veien, den ene er centimetere fra å bli kjørt på av lastebilen.

Men det gikk bra.

Likevel er hovedpersonen preget, og arbeidsgiveren hans har forsøkt å skjerme ham fra en hel verden som snakker om hendelsen.

NRK får opplyst at sjåføren er erfaren og har jobbet for Kreiss i cirka to år. Han jobber fortsatt som vanlig, men sliter med å snakke om hendelsen.

– Selv nå som det har gått snart et halvt år siden det skjedde er det vanskelig for ham å ta dette opp. Vi prøver å beskytte ham for å ikke forstyrre ham på jobben han fortsetter å gjøre i Skandinavia, sier Avene-Avenina.

Ifølge rapporten har det vært gode tekniske systemer på plass, men barnet kom for brått på til at disse bremset ned lastebilen selv.