Foreldrene har hatt det vondt etter nestenulykke på Gol

– Foreldrene har hatt det vondt etter at de ble oppmerksomme på videoen lørdag kveld. Gutten synes også at det har vært fryktelig leit og vondt at dette har kommet frem. Likevel sa faren at vi må alle lære av dette her og farens ord var at gutten hadde hatt englevakt, forteller rektor ved Gol skule, Ingebjørg By Teigen.

Foreldrene vil ikke prate direkte med NRK.

En fryktelig tanke

Ingebjørg By Teigen er rektor ved Gol skule. Foto: Privat

Det var 19. juni i år at en lastebilsjåfør filmer nestenulykken som skjedde litt sør for Gol langs riksvei 7. Fem skolebarn går av bussen. To av barna prøver å krysse den tett trafikkerte veien rett bak bussen, og ser ikke semitraileren som kommer imot i det andre kjørefeltet.

– Det er veldig tungt å se hvor nærme det egentlig var. En gjør seg jo mange tanker og en av de er jo at vi kunne ha vært en mindre elev på skolen, så nærme var det. Det er en fryktelig tanke, sier rektor By Teigen.

Lastebilsjåføren som filmet det hele så hva som var i ferd med å skje og ga signaler til den møtende semitraileren. Sjåføren som kom i møte oppfattet signalene og klarte å stanse i siste liten.

Heidi Granli er ordfører på Gol. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det satte en støkk i magen på meg. Denne gutten har vært heldig i forhold til hva som kunne ha vært utfallet her. En blir jo også ufattelig takknemlig for at semitraileren klarte å stoppe og at de to sjåførene klarte å kommunisere slik at dette gikk bra, sier Heidi Granli, ordfører på Gol.

Trafikkert skolevei

Riksvei 7 har mye trafikk og mye tungtransport. En av tre elever ved Gol skule har denne veien som skolevei. Strekningen der nestenulykken skjedde har 60-sone. Skolen har busskurs for elever i 1. og 5. klasse. Nå vil både skolen og kommunen se på trafikksikkerhetsplanene en gang til.

– Vi har jo hatt fokus på hvordan en skal oppføre seg før bussen kommer, mens en er på bussen og hva en skal gjøre når en går ut av bussen. Det er mulig vi må se mer på det. Dessuten er trafikksikkerhet noe som er et samarbeid mellom skole, hjemmet og transportørene. Det er et felles ansvar, sier rektor Ingebjørg By Teigen.

– Det setter en ekstra støkk å se at skoleungene har en slik trafikkbelastet skolevei. Slike hendelser viser hvor vi skal sette inn trykket på trafikksikkerhet og det håper jeg alle andre kommuner også nå gjør, sier ordfører Heidi Granli.