– Jeg våknet til melding fra en av mine nærmeste naboer, som skrev at det hadde vært en sprengning av postkassa mi. Han hadde vært ute og gått med hunden og så en mannsperson i området.

Det sier Morten Wold til NRK.

– Pøbelstreker eller politisk motivert? I dag kl. 0630 sprengte noen postkassen min hjemme i Vikersund ved bruk av fyrverkeri eller lignende, skriver han på sin egen Facebook-side.

Det var Bygdeposten som omtalte hendelsen først.

Postkassen til Frp-politikeren fikk hard medfart onsdag morgen. Foto: Skjermdump Morten Wolds Facebook-side

Wold skriver at han takker den oppmerksomme naboen som hørte smellet og tok bilder.

– Gode fotspor i snøen, får varsle politiet. Ungdomspøbel er sjelden ute på denne tiden av døgnet, det gjør jo at man undres ekstra på gjerningsperson og motiv, skriver Wold.

PST foreløpig ikke varslet – lokalt politi gjør undersøkelser

Eirik Veum er seniorrådgiver i PST. Foto: Marius Christensen / NRK

– Foreløpig har vi ikke fått noen henvendelse, verken fra lokalt politi eller Wold, sier Eirik Veum i PST til NRK klokka 10.

Veum understreker at PST må få en henvendelse fra lokalt politi.

– Jeg har vært i kontakt med sikkerhetstjenesten på stortinget, som igjen har hatt kontakt med PST, som har varslet det lokale politiet. De skal nå dra til stedet for å undersøke og opprette en anmeldelse på forholdet, sier Wold til NRK.

Morten Wold (56) er fra Vikersund og representerer Buskerud Frp på Stortinget, der han har sittet siden 2013.

– Det å være politiker kan ha sin pris

– Man tenker at det å sprenge postkasser er litt ungdommelige pøbelstreker som kan skje. Men det skjer jo kanskje gjerne på kvelds- og nattetid. Det er tidspunktet som gjør at en kanskje blir litt bekymret for at det kan ha andre sammenhenger, sier Wold.

Han forteller at han ikke har stått i noen spesielt polariserte debatter den siste tiden.

Ifølge Frp-politikeren skal dette fotsporet ha blitt funnet ved postkassa. Foto: Skjermdump Morten Wolds Facebook-side

– Det skal være trygt å være politiker. Jeg har ikke stått i noen spesielt polariserte debatter i den senere tid. De finnes jo hele tiden. Det er mange vanskelige debatter om dagen, med både krigen i Ukraina og situasjonen på Gaza, sier Wold og legger til:

– Man skal være oppmerksom på at det å være politiker på nasjonalt plan, det kan også ha sin pris.

– Hva gjør en sånn hendelse med deg?

– Du blir litt bekymret, men man må jo bare leve videre som normalt. Men man tar kanskje sine forholdsregler da. Låser døren og oppsøker ikke steder med belastede miljøer. Men jeg tror nok at når dagen er forbi, så går dette sin skjeve gang, sier Wold.

Stortingspresidenten mener saken er alvorlig

Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller saken alvorlig.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier ingen skal trues eller presses til stillhet. Foto: Mats Rønning / NRK

– I Norge skal myndighetspersoner og alle andre være trygge. Det er demokratiet vårt avhengig av. Det bygger på ytringsfrihet, skriver han på X.

– Uenighet er en viktig del av demokratiet vårt. Vi skal behandle hverandre med respekt. Ingen skal trues eller presses til stillhet. Det er bra at min kollega har varslet PST, sier han videre.