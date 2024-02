Noen uker før Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept, skal flere av de siktede ha prøveskutt det antatte drapsvåpenet i skogen.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Politiet har tidligere ikke ønsket å kommentere opplysningene overfor NRK. Politiinspektør Odd Skei Kostveit bekrefter nå at det er tatt beslag i treet og at det er sendt til Kripos for nærmere undersøkinger.

– Funnene er ikke avgjørende og de samsvarer med forklaringer fra flere av de siktede, sier Kostveit til NRK.

Her har politiet tatt med seg treet. Foto: Ole Edvin Tangen

Våpen ikke funnet

Våpenet som ble brukt til å drepe Henriksen er ennå ikke funnet, har VG tidligere meldt. Politiet mener drapsvåpenet ikke er avgjørende for en rettssak.

En kvinne er dømt for å solgt et våpen til en av de siktede, den såkalte Noresund-mannen. Kvinnen ble pågrepet i midten av oktober. I retten beskrev hun den drapssiktede Noresund-mannen som en nær venn. Han var ifølge henne interessert i to våpen hun hadde arvet.

I helgen kunne NRK melde at politiet knytter et bruktbilsalg til drapet. En av de siktede skal ha solgt en bil til den spanske mannen som fikk sin identitet stjålet.

Fem fortsatt siktet

I løpet av høsten 2023, ble fem personer pågrepet og siktet i saken. Politiet har siktet alle de fem for drap eller medvirkning til drap.

De mener at de siktede har hatt forskjellige roller i saken, og at motivet skal ha vært av en personlig karakter.

Alle de fem nekter straffskyld, og kun én av mennene, Rena-mannen, sitter fortsatt i varetekt.