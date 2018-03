Når hopparane kjem til Vikersundbakken på fredag, vil dei merka ei endring av unnarennet når dei flyg ned i rundt 110–115 kilometer i timen.

Har vore for bratt

Bakkemannskapa har bygd opp med nærmare to meter med snø i overgangen mellom unnarenn og sletta.

Dei har laga ein ny snøprofil.

Det meiner rennleiar Ole Gunnar Fidjestøl skal gjere det både meir krevjande å fly langt, men også lettare å lande på lange hopp.

– Bakgrunnen er at bakken har vore for bratt i den siste delen av svevet. Nå blir det lettare for juryen å sette fart. Håpet er at det ikkje skal bli så stor avstand mellom dei kortaste og lengste hoppa, seier Fidjestøl.

Ole Gunnar Fidjestøl meiner ein får sjå fleire lange hopp i Vikersund til helga i strålande vêr. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Blir mogleg å stå på lengre lengder

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen har god tru på at endringa i snøprofilen kan føre til lengre hopp.

– Profilen blir lengre på bakken, som igjen gjer at verdsrekorden kjem høgare opp. Da blir det mogleg å stå på enda lengre lengder.

– Gjer dei dette for å strekke enda meir på verdsrekorden?

– Det er jo det eg trur dei aller helst vil i Vikersund. Planica har ein bakkerekord som er like bak og det vil bli hoppa langt der også helga etter. Kanskje dei med denne endringa kan jage ein meter eller to på verdsrekorden, seier Evensen.

Johan Remen Evensen trur arrangørane alltid har lyst til å strekkje på verdsrekorden og kjenner presset frå slovenske Planica. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tande og Stöckl er skeptiske

Landslagssjef Alexander Stöckl er skeptisk til om det er mogleg å hoppe mykje lengre enn verdsrekorden til Stefan Kraft på 253,5 meter frå i fjor.

– Det er mogleg å nå, men ikkje mykje lengre. Eg blir nok overraska om det blir ny verdsrekord i år, seier Stöckl.

Daniel-André Tande er også tvilande til at me får oppleve ein ny verdsrekordhelg som i fjor.

– Det er eg usikker på. Det kjem heilt an på forholda. Du skal ha alt perfekt tilrettelagt om det skal vore mogleg å hoppe så mykje lengre enn Kraft gjorde, seier Tande.

Daniel-André Tande trur det blir vanskeleg å hoppe lengre enn Stefan Kraft og Robert Johansson gjorde i fjor. Foto: Geir Olsen, Geir Olsen / NTB scanpix

– Alltid mogleg med verdsrekord

Fidjestøl er tydeleg på at det ikkje blir lettare å hoppe langt med endringa, men at gode flygarar vil ha ein fordel.

– Det er ikkje primært gjort for å få ny verdsrekord, men samtidig tek me gjerne imot det. Dette vil gagne dei gode flygarane.

– Det er alltids mogleg med verdsrekord, eg har eigentleg ikkje trudd det var mogleg dei gongene det har skjedd heller, ler den tidlegare verdsmeisteren i skiflyging.