Nedskytingen av villrein starter

I dag starter villreinjakta i Nordfjella. Området omfatter seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er bestemt at all villrein i Nordfjella må skytes i et forsøk på å stanse skrantesyken. Villreinjegere tror derfor jakta blir den siste på mange år.