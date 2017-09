Mener kjøttet burde bli mat

Mange sier de er overrasket over forslaget om å kaste 50 tonn reinskjøtt etter nedskytingen av all villrein i Nordfjella. Ifølge naturoppsynet er det ikke mulig å frakte ut dyra raskt nok. Det finnes praktiske løsninger slik at det kunne blitt mat mener Ole Bjørn Kleven som sto bak "Hallingskarvet lam".