Etter det NRK erfarer, skal mannen i 30-årene ha fremsatt drapstrusler mot en kvinne i parkeringshuset på Gulskogen senter i Buskerud.

Der skal han ha brukt en gjenstand til å true henne inn i bilen, for så å beordre henne å kjøre til en minibank i Lier. Denne kjøreturen tar rundt 15 minutter.

Kvinnen skal ha klart å komme seg ut, og mannen stakk deretter av med bilen. Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag, og bekreftes i en pressemelding fra politiet onsdag formiddag.

– Kvinnen er trolig et tilfeldig offer, og det er ingen relasjon mellom siktede og kvinnen så vidt vi vet, opplyser politikilder til NRK.

Ifølge politikilder er det grunn til å tro at gjenstanden som ble brukt kan ha fremkalt alvorlig frykt. De ønsker ikke å si hvilken gjenstand det er snakk om.

Tirsdag ettermiddag ble den samme mannen også siktet for frihetsberøvelse. Det etter at han og en annen mann i 30-årene ble stanset i en stjålet bil med en 14 år gammel gutt i baksetet.

– Gutten skal trolig ha blitt truet i løpet av bilturen. Underveis forsøkte også de to mennene å stjele til seg flere biler i Oslo-området, opplyser politikilder til NRK.

Politiet vil fremstille de to mennene som er siktet for frihetsberøvelse for varetektsfengsling på torsdag. De ser heller ikke bort ifra at siktelsene til begge mennene blir utvidet, ifølge pressemeldingen.

Gutten avhøres i dag

Mannen som truet kvinnen er ifølge politiadvokat Kjell Are Strøm den samme som stjal bilen med den 14 år gamle gutten i baksetet.

Han skal deretter ha plukket opp den andre siktede.

Etter det NRK erfarer, skal den 14 år gamle gutten fra drammensdistriktet avhøres på Statens barnehus i Sandefjord onsdag formiddag.

– Vi vet lite om hva han har opplevd under bilturen, og det er det vi skal kartlegge nå, opplyser Strøm.

Trolig tilfeldig offer

Politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl opplyser om at det ikke er noe som tyder på at gutten var en bekjent av de to mennene, som begge er fra østlandsområdet.

– Han virker som et tilfeldig offer. Om dette er bevisst frihetsberøvelse eller et biltyveri som har gått galt, vet vi ikke ennå, sier Svorstøl.

Politiet jobber etter ulike hypoteser for hva som var motivet for frihetsberøvelsen. De omtaler saken som alvorlig.

– Det er selvsagt ekstra alvorlig når barn har vært involvert. Gutten har naturligvis opplevd dette som dramatisk. Kriseteam i kommunen han bor i er kontaktet, og vil følge opp gutten videre, sier Strøm.