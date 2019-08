Til NRK sier politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl at politiet fikk melding om en stjålet bil like før klokken 12 tirsdag formiddag.

– Det var en foresatt som meldte ifra om at sønnen og bilen hadde blitt borte mens den sto parkert utenfor et forretningslokale i Drammen, sier Svorstøl.

Guttens far oppdaget at bilen var borte etter at han kom ut igjen fra lokalet. Politiet etterlyste deretter bilen.

– Vi jobbet ut fra flere hypoteser. Et alternativ var at gutten ble borte av egen vilje, og et annet var at han kunne være bortført, sier Svorstøl.

Politiet stanset bilen rundt klokken 16.45 tirsdag ettermiddag ved Tranby utenfor Drammen, etter meldinger om at den først hadde blitt observert i Oslo.

– Politiet ser denne saken i sammenheng med flere alvorlige hendelser. Etterforskningen pågår fremdeles for fullt, og politiet ser ikke bort ifra at siktelsen mot mennene kan bli utvidet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Bilen, med den 14 år gamle gutten inni, ble stjålet utenfor et forretningslokale i Drammen.

Bilen skal ha kjørt innom Oslo

Politiet fikk kontroll på bilen etter at den hadde vært innom Oslo og deretter kommet tilbake til Drammensområdet.

I bilen satt de to mennene i 30-årene i forsetet, og den 14 år gamle gutten satt i baksetet.

– De to mennene ble pågrepet, og det ble tatt blodprøver på legevakten. Gutten ble kjørt til Drammen politistasjon, hvor han ble gjenforent med sine foresatte, sier Svorstøl.

Gutten skal ikke være fysisk skadet. De to pågrepne er fra østlandsområdet. De skal begge være kjent av politiet fra tidligere, der den ene også er domfelt.

– Vi har ikke avhørt de pågrepne ennå. Dette skal etter planen skje i morgen, sier Svorstøl.

Politiet vet ikke noe om hvorvidt handlingen var planlagt eller ikke.