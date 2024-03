Lavrans Borgen og Maud Angelica Behn lyftar opp eit stort, fargesprakande lerret og heng det opp på veggen.

– Trur du me blir ferdige med det siste i dag eller?, spør Borgen.



– Åh, eg håpar det. Viss eg kan vere her ei stund, så trur eg me kan bli det. Det ville vore veldig fint. Viss ikkje kjem det til å heimsøke meg altså, svarar Behn.

Dei to unge kunstnarane fortset å prate medan dei finn fram kvar sin pensel og målar vidare.

Dei to kunstnarane har samarbeidd tidlegare. Men for fyrste gong målar dei no også på same lerret. Foto: Anders Haualand / NRK

Målar i lag

I fleire veker har dei arbeidd side om side i atelieret i Drammen. No er det berre siste finpuss som manglar.

– Det å lage kunst kan ofte vere litt sånn einsamt. Eg føler meg veldig konsentrert åleine, men det blir jo mange timar. Så eg synest det er gøy å ha ein «artbuddy» å prate med. Det er veldig moro, seier Behn.

Borgen seier seg einig.

– Det er hyggeleg å kunne bryte det litt opp med å jobbe med andre, og få ny input og inspirasjon, seier han.

Behn og Borgen møttest under ei kunstutstilling for ei tid tilbake og fann fort ut at dei ville jobbe saman.

I fjor gjekk dei saman om å auksjonere bort bilete til inntekt for Mental Helse Ungdom.

– Må tørre å gje slepp

No har dei tatt samarbeidet endå eit steg lenger.

Denne gongen lagar dei kunst saman - med kvar sin pensel på same lerret.

– Då må ein tørre å gje litt slepp på verket, og tørre å måle oppå kvarandre. Viss ein ikkje blir det veldig stivt, seier Behn.

Strøk for strøk tek verka form. Maud Angelica Behn og Lavrans Borgen har arbeidd side om side i atelieret i Drammen i fleire veker. Dei har laga fire verk saman, i tillegg til eigne bilete. Over påske er dei klare for felles utstilling i Sarpsborg.

Rett over påske opnar dei ei felles utstilling på Soli Brug i Sarpsborg. Fire av verka som skal stillast ut har dei laga saman.

– Det begynner jo å nærme seg no, så eg kjenner at nervane begynner å komme litt. Samstundes gler eg meg veldig til å vise fram alt eg og vi har jobba med, seier Borgen.