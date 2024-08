– Vi ønsker å forebygge og begrense spilleproblem av hensyn til spillerne og deres pårørende, sier Helge Kvamsås, politisk rådgiver i Kultur- og likestillingsdepartementet.

I Norge er det nå nesten 200 bingohaller der det ikke har vært noe tak for hvor mye en kan tape. Bransjen omsetter for i overkant av 5 milliarder kroner i året.

Nå foreslår Regjeringen å innføre en tapsgrense på 900 kroner dagen og maksimalt 4400 kroner i måneden. Forslaget er ute på høring til 8. august.

Politisk rådgiver i Kultur- og likestillingsdepartementet Helge Kvamsås. Foto: Ilja C. Hendel / Kultur- og likestillingsdepartementet

44,1 prosent av de som spiller databingo i bingolokaler er regnet som moderate risikospillere eller problemspillere.

Det viser Befolkningsundersøkelsen fra i fjor.

– Vi har halvert antall problemspillere. Og det er fordi vi har gjennomført en rekke tiltak for å stoppe og begrense pengespill. Nå er turen kommet til å gjøre noe med bingospillene, sier Kvamsås.

SIDESTILT: Regjeringen ønsker å sidestille digitale bingomaskiner med Belago-maskinene fra Norsk Tipping. De ligner mer på gamle slot-maskiner. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Mener det er på tide

– I alle undersøkelsene Universitetet i Bergen har gjort for oss, er problemspillere overrepresentert innen bingospill. Derfor trenger disse spillerne beskyttelse, sier Bjørn Leirdal i Lotteritilsynet.

Les også Norge har halvert antall spillavhengige

Forskerne kan ikke si at det er databingo som skaper avhengigheten.

– Dette er en del av pengespillbransjen som har vært uregulert i lang tid. Det er på overtid å få på plass et bedre system for bingohallene, sier Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Generalsekretær i Actis, Inger Lise Hansen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Actis

Actis er rusfeltets samarbeidsorgan og jobber for å forebygge og begrense skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

– Det er viktig og bra med å få på plass både registrering og ikke minst tapsgrense på databingo. Men vi mener det er viktig at det innføres på tvers av bingohallene, sånn at man ikke kan gå fra bingohall til bingohall og starte med blanke ark på nytt, sier Hansen.

Redd for bransjen

Tapsgrensene vil bety kroken på døren hos mange bingolokaler over hele landet, mener Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL). Én av to bransjeforeninger for bingonæringen.

– Vi er veldig bekymret. Dette vil være katastrofalt for bransjen og for grasrota i norsk frivillighet, sier Karsten Aak, styremedlem i BSL.

Over 44 prosent av de som spiller databingo er i ferd med å utvikle et spilleproblem eller allerede har et. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

Aak er også assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund. Blindeforbundet er 25 prosents eier i Bingo Holding AS som har rundt 20 bingohaller rundt om i Norge.

Han sier at bingobransjen er villige til å strekke seg langt for å ta ansvarlighet for spilleavhengighet. De er villige til å innføre tapsgrenser, men mener grensene som er foreslått er altfor lave.

– Enten så må vi finne et kompromiss, eller så må vi øke tapsgrensen på samme nivå som det Rikstoto og hestesporten og Norsk Tipping har i dag, sier Aak.

Der er tapsgrensen i dag på 20.000 i måneden.

Assisterende generalsekretær i blindeforbundet, Karsten Aak. Foto: Tom Egil Jensen

Store penger kan bli borte fra idretten

På oppdrag fra bransjen har Oslo Economics laget en rapport som sier at hvis tapsgrensene blir innført slik de nå er foreslått, så vil det bety en omsetningsnedgang på opptil 75 prosent.

– Jeg håper jo at politikerne ser denne trusselen. Det er veldig vanskelig med rammevilkår for å hente frie inntekter for norsk frivillighet i dag. Og skal vi videreføre trygge arbeidsplasser og inntekter til mer enn 3000 lokale lag og organisasjoner, så må denne forskriften endres, sier Aak.

Regjeringen foreslår at tapsgrensene skal bli innført allerede fra 1. januar neste år.