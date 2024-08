– Å spille hos et internasjonalt spillselskap er fullt lovlig. Det har flere kulturministre bekreftet ved flere anledninger. Det er ingen lovgivning imot, så prøver likevel staten å stoppe dette.

Det sier Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen. Foreningen ble startet i mars og har som mål å bli et talerør og en ressurs for alle som spiller pengespill i Norge.

SVÆRT KRITISK: Lars Dybwad i Pengespillerforeningen. Foto: Morten Bendiksen

Selskaper som blir rammet er blant annet Bet 365, Unibet, Betsson, Nordicbet og ComeOn.

I mars bestemte Stortinget seg for å såkalt DNS-blokkere utenlandske spillselskaper. Tanken er at dette skal hjelpe de som sliter med spillavhengighet og også gjøre spillere oppmerksomme på at selskapene opererer uten tillatelse i Norge.

– IKT-miljøet i Norge er sterkt imot, fordi du tukler med internetts infrastruktur. Det blir sammenlignet med adresseforfalskning, sier Dybwad.

– Jeg kan ikke komme på noen andre eksempler på at en i Norge blir stoppet fra å gjøre en lovlig handling. Det er rett og slett sensur.

NRK forklarer Hva er DNS-blokkering? Hva er DNS-blokkering? En DNS-blokkering vil gjøre at hvis man prøver å gå inn på en av disse internettsidene til spillselskapene, vil man få opp en plakat som informerer om at denne siden ikke er tilgjengelig i Norge. Hva er DNS-blokkering? Til nå har domstolene bestemt over DNS-blokkering. Som da Oslo tingrett bestemte å blokkere Pirate Bay i 2015. Hva er DNS-blokkering? Flere har ment at det er for lett å omgå blokkeringen. Blant annet ved bruk av spillselskapenes egne apper, eller ved bruk av VPN (virtuelt privat nettverk). En VPN gjør at man kan endre IP-adresse og få en tjeneste til å tro at man befinner seg et annet sted. Forrige kort Neste kort

Lett å omgå

Flere har kritisert blokkeringen og mener den er for lett å omgå. Blant annet ved hjelp av VPN-løsninger.

– Blokkering vil heve terskelen for å benytte seg av utenlandske spilltilbud. Akkurat dette tiltaket må ses i sammenheng med andre tiltak vi har gjennomført, sier Even Aleksander Hagen (Ap), statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Even Aleksander Hagen (Ap), statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han peker blant annet på at bankene har gjort det vanskeligere å få penger inn og ut fra spillselskapene og forbud mot markedsføring.

– I sum bidrar disse tiltakene til å gjøre det vanskeligere for utenlandske aktører å tilby sine spillprodukter til et norsk publikum. Dette er viktig, fordi det gjør det mulig å begrense omfanget av problemspilling i Norge, sier Hagen.

Økning i forespørsler

NRK har tidligere fortalt om Thomas som spilte bort over 7 millioner kroner. Han håper at blokkeringen kan hjelpe ham med å holde seg unna spill.

Spillavhengighet Norge er fornøyd med blokkeringen og er glad for at en dato nå er satt. De håper det kan stoppe flere fra å hoppe ut i det uregulerte markedet.

– Det er fortsatt ganske mange som ikke vet forskjellen på de forskjellige spillene. Så bare det å få et tegn på at nå er du ute i et område hvor ikke norsk ansvarlighet gjelder lenger, det vil være veldig viktig. Særlig for nye spillere, sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge.

De har merket en økning på 50 prosent i sine digitale møter så langt i år. De har derfor valgt å ikke holde sommerstengt slik de pleier.

– Det er bra at folk tar kontakt med oss og finner oss, men det er trist at problemene øker. Samtalene vi får handler mye om gjeld. Det handler om store problemer i familierelasjoner og om selvmordstanker, sier Pedersen.

Magnus Pedersen, politisk talsperson i Spillavhengighet Norge. Foto: Privat

– Kritiske

Carl Fredrik Stenstrøm representerer utenlandske spillselskaper i sin rolle som generalsekretær for Norsk bransjeforening for onlinespill.

– Vi er svært kritiske til dette, som vi har sagt hele veien. At man skal gå inn og blokkere noe som er en lovlig handling, det er vi svært kritiske til.

Stenstrøm mener prosessen fortsatt har mange ubesvarte spørsmål, særlig knyttet til personvern og informasjonsfrihet. Noe som Datatilsynet påpekte overfor Stortinget.

– Jeg regner med at regjeringen lytter til Stortinget og gjør et grundig arbeid, fremfor å rulle ut en endelig forskrift som ikke svarer til bestillingen Stortinget hadde.

Statssekretær Hagen forteller at de har justert det opprinnelige lovforslaget etter innspill fra Datatilsynet.

– Personvernhensyn er godt ivaretatt. Også etter at Stortinget vedtok lovendringen, har vi hatt dialog med Datatilsynet for å sikre at alle aspekter knyttet til personvern blir best mulig ivaretatt, sier Hagen.