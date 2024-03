Ingeborg Soot (32) lever for og av musikken. Gjennom et langt musikkliv har hun opplevd mye, men det er lite som kan måle seg med det som skjedde under en konsert i Frogner kirke i Lier på kvinnedagen.

Hun ble nemlig «angrepet» av en flaggermus gjentatte ganger.

Den ga seg ikke, og det endte med at Ingeborg, resten av ensemblet og publikum måtte utsette konserten en time – og gjennomføre den i et annet lokale, skriver Drammens Tidende.

Stemmen til Ingeborg Soot lokker åpenbart fram flaggermus. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Trodde det var en lyspære

NRK møter Ingeborg Soot noen dager etter flaggermusmøtet, og hun viser frem videoklipp fra den uforglemmelige opplevelsen. Helt i starten av konserten oppdaget hun noe blafring i den andre enden av kirka.

– Jeg sto der med min duettpartner Katharina Frogner Kockum, og så opp mot orgelgalleriet. Det var vanlig konsertlyssetting, og vi hadde spotter på oss. Jeg tenkte at blafringen kanskje var en pære som var i ferd med å gå, forteller hun.

Hun ignorerte dette, og skiftet fokus over på publikum. Det skulle ikke få lov til å ødelegge konserten.

Det var ingen lyspære – og det ødela konserten.

– Jeg har vært med på mye i løpet av karrieren, men hadde aldri trodd at en konsert skulle bli angrepet av en flaggermus.

Blir avbrutt av flaggermus Du trenger javascript for å se video.

Reagerte på «bat»

Verket «Stabat Mater» har en intro på 11 takter, med fløyte og piano.

– Og så var jeg den første som skulle starte. Jeg sang «sta bat», men på min andre tone, på «bat», kom den flyvende mot meg.

De startet på nytt. Og det samme skjedde igjen, på samme sted, idet batwoman Ingeborg Soot sang «bat»

– «Men guriland, ta deg sammen,» tenkte jeg og ville fortsette.

De forsøkte å gjennomføre konserten i den andre enden av kirka, men da fløy flaggermusa enda tettere på Ingeborg.

– Var det noen som prøvde å fange flaggermusa?

– Om det var! Det var til og med ei dame som forsøkte å fange den i skjerfet sitt, men det var ikke så lett, den var så oppjaget.

Viktige ører

Etter fire forsøk ga de opp. De tok et møte på bakrommet med kantor Bina Kumar Karpisova, og ble enige om å flytte konserten til Frogner menighetshus.

– Det var latter og god stemning i kirka, og det var et sporty publikum som ble med dit. Der endte vi opp med en fin, flaggermusfri konsert.

Flaggermus er det eneste pattedyret som kan fly, og det finnes 12 ulike arter i Norge. De «ser» med hørselen, de kan bli svært gamle, og de henger med hodet ned, skriver Store norske leksikon.

Selv om hørselen er helt avgjørende for dem, vet forskerne lite om hva slags musikk de liker.

Verket «Stabat Mater» falt tydeligvis i smak. Eventuelt ikke ...