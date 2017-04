Ikke over for blomstene

Det har vært fine vårdager i april og mange har rukket å plante vårblomster i hagene sine. I går lavet imidlertid snøen ned en rekke steder på østlandet og det har også blitt kaldere. Men gartner Kristoffer Kjellevold sier at de som allerede har plantet vårblomster ikke må fortvile.

– Stemor, løkplanter og påskeliljer tåler et par minusgrader. Vårlyng er ofte brukt på kirkegårder og det går også bra, sier gartner Kristoffer Kjellevold.

Han sier at det ikke er så mange som har kjøpt sommerblomster enda ettersom disse som oftest kommer for salg i mai. De få som har gjort det, bør passe på å sette disse blomstene inn om natten.

Gartner Kristoffer Kjellevold sier at selve kulda er verre for blomstene enn snøen. Foto: Privat

Vårblomstene tåler mye

Kjellevold sier at man ikke bør gjøre noe med blomstene som er dekket med snø og bare la natures gang gå. Det eneste problemet er at noen stilker kan knekke, men her er det bare å knipe av slik at de nye blomster kan vokse ut.

– Det at de blir dekket med snø skaper egentlig isolasjon på lik linje som en liten snøhule, sier gartneren til NRK.

Noe som kan være et større problem er om blomstene blir utsatt for mye kulde. Ifølge Kjellevold er det kulden som bryter ned blomstene.

– De fleste blomstene vi planter nå om våren er beregnet for å stå i en kuldeperiode, så dette skal også gå bra.