Gilani pågrepet av politiet

Drammens varaordfører, Yousuf Gilani (V), som er i permisjon, ble mandag morgen pågrepet av politiet, siktet for å ha opprettet en falsk e-postadresse og sendt e-post i en annens navn. Det skriver Drammens Tidende. Det ble observert av vitner at han ble oppsøkt av politi i sivil. Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil to år.