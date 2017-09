Louis Eriksen er ikke i tvil om at det han gjorde var det rette. Han synes det var få som viste motstand i helga. Foto: Svein Ommundsen / NRK

– Jeg er fornøyd med det jeg gjorde. Hva skulle jeg ellers gjort? Flydd på dem? Det er ikke i min natur. Jeg sa heller ingen ting. Det var ingen buing eller noe, forteller Louis Eriksen.

76-åringen var på kafé på Nytorget da SIAN hadde sin demonstrasjon på torget i Kongsberg på lørdag.

– Det var bondenes marked og så stod de der med høyttalere. Jeg ble forbanna rett og slett, sier han.

Stille gikk den eldre mannen bort og dro opp langfingeren.

– Jeg reagerte spontant, finger'n kom opp automatisk.

Bildet til Laagendalspostens journalist Irene Mjøseng har tatt sosiale medier med storm.

Populær på nett

– Hva tenker du om at det er mange hundre som har delt bildet?

– Det beviser jo egentlig at vi er i vår rett, vi som protesterer mot dette. Dessverre var det få der synes jeg. Syns virkelig at det er fint at det er så mange, sier Louis om alle som har delt bildet på sosiale medier.

Bildet er blant annet delt av forfatter Tom Egeland og av Onkl P og De Fjerne Slektningene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Folk reagerer vel på at det stod en gammel mann der med plastpose og caps, ingen andre. Jeg var helt alene og gjorde det på impuls, sier Eriksen.

Angrer ikke

Louis er ikke i tvil om at det han gjorde var det rette.

– De behandler jo muslimer som tredjeklassemennesker, og det er de ikke. De skjærer alle over én kam og så glemmer man hvordan nordmenn dro til Amerika. Det har vi glemt og dette er det samme. Det var ikke krig i Norge den gang, det var fattigdom. De fleste av flyktningene er jo fattige, og økonomiske flyktninger,

Selv kom han til Norge som barn etter den spanske borgerkrigen. Født av spanske flyktninger i Frankrike, kom Louis til Norge via Den norske Spaniakomiteén.

– Om samme situasjon hadde oppstått igjen, hadde du gjort det samme?

– Ja, kanskje ikke så impulsivt som på lørdag, men ja absolutt, vist ryggen til eller ett eller annet. Jeg håper jeg ikke er alene slik jeg var nå, sier han.