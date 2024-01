– Det er jo en belastning, man blir utrolig sliten av det, forteller Janne Forsberg Noreng.

Av de 220 innbyggerne som måtte forlate hjemmene sine i all hast under ekstremværet «Hans», bor flere titalls fortsatt ut av kofferten.

Det er uvisst når de får flytte hjem igjen.

Torsdag arrangerte Nesbyen kommune og NVE et folkemøte for de som fortsatt er rammet.

Der kunngjorde de at det vil ta ett år med utredning og planlegging før de vet hvem som får bygge opp igjen og ikke.

Det hele står og faller på en prosjektert flomvoll, som NVE jobber med å utarbeide plasseringen av.

Nedslående

Janne Forsberg Noreng. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Jeg fikk noen vonde slag i magen av tidsperspektivet, forteller Janne Forsberg Noreng.

Hun er en av rundt huseierne som venter i uvisshet på en avklaring fra kommunen.

– Det er tungt, man går jo hele tiden med underskudd og mister energi, fortsetter Noreng.

27 boliger er ubeboelige etter flommen som oversvømte Nesbyen i august i fjor. Mange må gjenoppbygge hele etasjer, før de kan flytte hjem igjen.

Halvannen måned etter ekstremværet, mottok 149 huseiere forhåndsvarsel om bygge- og deleforbud fra Nesbyen kommune. 30 av dem venter fortsatt på svar på om de får bygge opp igjen.

Har vært for ambisiøse

Det er kommunestyret som avgjør om bygge- og deleforbudet til slutt blir vedtatt. Behandlingen av vedtaket har vært planlagt, og deretter utsatt både i november og i desember.

Nå er den endelige avgjørelsen utsatt til 2025.

Svein Magne Juvhaugen, beredskapsleder i Nesbyen kommune. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Vi har nok vært litt vel ambisiøse, sier Svein Magne Juvhaugen.

Han er beredskapsleder i Nesbyen kommune.

– Vi har nok ikke vært klar over hvor mye jobb det er, og hvor mye som må legges til grunn, fortsetter han.

Kommunen har hatt et tett samarbeid med NVE etter ekstremværet «Hans».

Det er kommunen som har kommet med frister på når huseierne kan forvente en avklaring i saken.

– Vi er vant til flom, men dette er nytt for oss. Vi må kanskje innse at NVE som jobber med flom hele tiden sitter med en del kunnskap og vet hvor lang tid det tar, avslutter Juvhaugen.

NVE har på sin side vært klare på at dette vil ta tid fra starten av.

Jan Eirik Hønsi, senioringeniør i NVE. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Vi ser at vi trenger 2024 før vi kommer så langt at vi kan si endelig hvor flomvollen kommer, forteller Jan Eirik Hønsi.

Han er senioringeniør i NVE, og har holdt i prosjektet fra start.

– Det er et omfattende arbeid, vi er avhengige av å gjøre grundige undersøkelser for å lande en god løsning, fortsetter han.

Brutalt ærlige

Til tross for at nyheten om at det vil ta lengre tid enn tidligere anslått var nedslående for de oppmøtte, gav flere uttrykk for at de var fornøyde med åpenheten.

Nils Gudbrandsplass føler at situasjonen i Nesbyen er mer avklart etter folkemøtet. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Dette er det beste informasjonsmøtet kommunen har hatt. Det kom mer avklaring i dag enn det har vært før, sier Nils Gudbrandsplass.

Kommunen var tydelige på at de nå var brutalt ærlige om situasjonen.

Selv om kunngjøringen kjentes som et slag i magen for Janne Forsberg Noreng, var også hun tilfreds med møtet.

– Jeg syns dette møtet var bedre enn de vi har hatt tidligere, det er bedre å få sannheten, avslutter Noreng.