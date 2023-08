– Det svir i hjartet, det gjer jo det, fortel Bjørn Henrik Stavdal Johansen.

Han er i Flå for å gå over huset ein siste gong før han skal gi frå seg nøklane.

Naturrettleiaren har lenge vore bekymra for nedbygging av naturen. Fleire gonger har han også uttalt seg om temaet i media.

Turufjell hyttefelt var dropen som fekk begeret til å renne over.

No flyttar han frå Flå kommune.

Frå tilflyttar til fråflyttar

For åtte år sidan flytta Stavdal Johansen til Flå for å jobbe som naturrettleiar. I jobben informerer han om ulike rovdyr vi har i Noreg.

Dei siste seks åra har han budd i eit lite laftehus i skogkanten ved Turufjell.

Johansen har fått både støtte og hets etter at han byrja å uttale seg om misnøye knytt til hytteutbygging. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Då eg flytta inn var denne plassen perfekt for meg. Eg kunne traske rett ut i naturen, fortel han.

Så starta utbygginga av Turufjell hyttefelt.

Hyttefeltet på Turufjell er bygd delvis på eit våtmarksområde. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås

Tilfluktsstaden i naturen vart til grusvegar, katalog-hytter, og byggjeplassar.

– Det vart plutseleg sånn at skulle eg komme meg ut på tur i naturen, så måtte eg setje meg i bilen og køyre eit godt stykke. Då blir terskelen mykje høgare, og trivselen lågare, seier han.

No ser han ingen annan utveg enn å flytte frå kommunen.

– Det er jo ting som eg kjem til å sakne. Som utsikta frå kjøkkenvindauget. På fuglebrettet utanfor her har eg fått både hønsehauk, sporvehauk, og gråspett, fortel Stavdal Johansen.

For naturrettleiaren er naturopplevingar ein viktig del av kvardagen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Men sjølvsagt, eg skal få opp fuglebrett på den nye plassen òg, smiler han.

Fleire meiner det blir bygd for mykje

Det er ikkje berre Stavdal Johansen som meiner hytteutbygginga har gått for langt.

Organisasjonen Norsk Friluftsliv publiserte nyleg ei undersøking som viser at fleire enn før meiner det blir bygd for mange hytter.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, trur fleire får auga opp for kva vi mistar når vi byggjer ned naturen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– I denne undersøkinga svarte halvparten av befolkninga i Noreg at dei synest det blir bygd ut for mykje, fortel Bente Lier.

Ho er generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Undersøkinga viser at talet på menneske som meiner det er for mykje hyttebygging har auka frå 41 prosent i 2021, til 50 prosent i år.

– Det er tydeleg at her opplever dei fleste at vi byrjar å nærme oss ei grense for kor mykje vi skal byggje ut av naturen, seier Lier.

Klarer ikkje gjere alle til lags

Merete Gandrud (Ap) er ordførar i Flå. Ho synest det er leitt at folk vel å flytte frå kommunen.

Merete Høntorp Gandrud (Ap), ordførar i Flå kommune. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Vi klarer ikkje gjere alle til lags, seier Gandrud.

Men ho meiner likevel utviklinga gagnar flåværingane.

– No har vi fleire fine skiløyper, alpinanlegg, tilrettelagde stiar, og gapahukar. Utan hyttene hadde vi berre hatt denne lysløypa borti her då som vi surra rundt i, seier Gandrud.

Meiner staten må ta over ansvaret

– Det er ikkje eit problem som forsvinn sjølv om eg flyttar. Flå er jo ikkje hovudproblemet, seier Stavdal Johansen.

Det handlar ikkje berre om turmoglegheiter for naturrettleiaren.

– Kvar hytte og kvart enkelt hyttefelt er jo ikkje problemet i seg sjølv. Det er summen av det, seier han.

For hundre år sidan var halvparten av landsarealet i Noreg villmark, i dag sit vi igjen med litt over elleve prosent.

Det er opp til kvar enkelt kommune korleis denne naturen skal forvaltast.

Forvaltninga slik ho er i dag fungerer ikkje, meiner Johansen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Stavdal Johansen meiner staten burde ta over dette ansvaret.

– Enkeltkommunar som skal forvalte ein stor samanhengande natur, det fungerer ikkje. Det går utover vandringsruter, beiteområde, og livsgrunnlag for ville dyr, fuglar og plantar, seier han.

Han meiner det er nødvendig å sjå hytteutbygginga på tvers av kommunar, for å hindre at naturen blir bygd ned bit for bit.

– Hadde ein løfta det opp eit nivå og sett naturforvaltning over eit større perspektiv, hadde det vore lettare å forvalte dette her på ein god måte, seier Stavdal Johansen.

Vi sit igjen med litt over elleve prosent villmark i Noreg no i dag, og det er opp til kvar enkelt kommune korleis denne naturen skal forvaltast. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Behov for planar på tvers av kommunar

Sidan starten av 2000-talet har talet på hytter skote i vêret. Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det finst nærmare ein halv million hytter i Noreg.

Det er sett av areal til å byggje ein halv million hytter til. Det viser ein rapport frå Norsk institutt for naturforsking.

– Det er eit areal som svarer til fire gonger storleiken til Mjøsa, seier Trond Simensen.

Trond Simensen, forskar ved NINA Foto: NINA

Simensen er forskar ved NINA. Han meiner at ansvaret for arealplanlegging burde bli verande i kommunane.

Likevel meiner han det trengst meir planlegging på tvers av kommunane.

– Då kunne vi sett på utbyggingsmønster og forvaltning av naturen på tvers av kommunegrensene, og sett større område i samanheng, seier Simensen, og legg til;

– Men vi skal hugse på det at den typen regionale planar i dag ikkje er juridisk bindande. Så kommuneplanane vil uansett overstyre dei regionale planane.

Kommunal- og distriktsdepartementet ønskjer ikkje å stille til eit intervju om saka, men skriv følgjande i ein e-post til NRK:

«Regjeringa har tillit til at kommunane gjer gode vurderingar i arealplanlegginga, men ser behovet for å styrkje kompetansen i kommunane på plan- og miljøområdet».

Ny start i Hedalen

No har Bjørn Henrik Stavdal Johansen fått opp fuglebrettet i Sør-Aurdal kommune. Det nye huset har naturen som einaste nabo, og det er langt til nærmaste hyttefelt.

Johansen ønsker både hønsehauk, sporvehauk, og gråspett, velkomen til den nye heimen hans i Hedalen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Å bu på bygda for meg handlar om å ha god tilgang på friluftsliv, jakt, og fiske. Det har eg fått her, fortel han.

Sjølv om han trivst på den nye plassen, plagast han av ei bekymring over framtida til norsk natur.

– Kvar vesle kommune skal vere kvar sin vesle hyttekonge på haugen, og summen av det heile blir katastrofal, meiner Stavdal Johansen.

