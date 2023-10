Flomflyktningene i Nesbyen bor fortsatt i kofferten.

– Det er veldig vanskelig å ta innover seg det som faktisk står i dette brevet, sier May Kristin Riise.

Riise er en av 149 innbyggere som har mottatt forhåndsvarselet om bygge- og deleforbud fra Nesbyen kommune.

Flommen som oversvømte Nesbyen den 8. august, gjorde flere titalls hjem ubeboelige. Syv uker senere står mange fortsatt i provisoriske boløsninger mens de venter på å få bygge opp igjen.

Nå er det ikke lenger et spørsmål om når de får komme hjem, men om de får komme hjem i det hele tatt.

Familien til May Kristin Riise har bodd i handlenett og gymbagger siden flommen. Familien på fire syns det er vanskelig å finne motivasjonen til å holde ut. De vil hjem. – Jeg lurer på hva de tenker skal skje med oss, som lever litt midlertidig og er på vent.

Limbo i Nesbyen

Det er varierende skadeomfang på husene i Nesbyen sentrum. Kommunen sier selv at de ikke har oversikt over hvor mange hus som er rammet. Mange må gjenoppbygge hele etasjer, før de kan flytte hjem igjen.

Ved et bygge- og deleforbud vil det stilles særskilte krav til flomsikring på huseiers regning, ved søknadspliktig arbeid.

Dersom forbudet blir vedtatt, risikerer de å måtte flytte.

Forhåndsvarselet betyr at Nesbyens flomflyktninger bor i kofferten på ubestemt tid.

– Dette er ikke noe jeg har lyst til å gjenoppleve. Det er så tungt. Både fysisk og psykisk.

Magnus Brennhovd sitter i et hjørne, og studerer det som er igjen av boligdrømmen sin.

Et speil, en stumtjener og noen uåpnede øl.

Tyveåringen kjøpte sitt første hus denne sommeren. Nå er han tilbake på gutterommet. Bare en måned etter at han flyttet inn, lå Nesbyen under vann. Huset ble totalskadd. Tiden etter flommen har han brukt på å rive skadene i huset. – Det viktigste for meg er å få tilbake til hverdagen igjen, og det å ha min egen plass når jeg kommer hjem fra jobb.

Brennhovd prioriterer å føle seg trygg, og er åpen for å flytte på seg. Men han, som mange andre, er redd for hvordan det vil utspille seg økonomisk.

Det blir opp til hver enkelt huseiers forsikringsselskap å dekke kostnadene for bygge opp boligen en annen plass.

I forhåndsvarselet, som gjelder 170 eiendommer, står det:

«Et endelig vedtak om bygge- og deleforbud kan være en forutsetning for å kunne få fullt

forsikringsoppgjør for hele eiendommen, for de berørte som ikke kan flytte tilbake til eget hus.»

Noen huseiere vil måtte flytte, det er ikke alle boliger som kan berges av flomvoll og erosjonssikring. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Kan ikke flomsikre alle

Svein Magne Bråten Juvhaugen, beredskapsleder i Nesbyen kommune. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

– Kommunen har jobbet tett med NVE, for å sikre at det samme ikke vil skje igjen, forteller Svein Magne Bråten Juvhaugen.

Han er beredskapsleder i kommunen. Juvhaugen tror noen vil bli lettet over å måtte flytte på seg.

– Det blir mer ustabilt vær, og flommene vil komme oftere. Så jeg vil også tro at enkelte vil synes det ville være tryggere å kunne bo litt lenger oppi lia, sier han.

Foto: Thomas Mørch

Det er kommunen som jobber med bygge- og deleforbudet. NVE har sett på andre flomsikringstiltak. Summen av alle tiltakene avgjør hvor mange som vil måtte flytte.

Jan Eirik Hønsi, senioringeniør i NVE. Foto: NVE

– Vi ser allerede nå at det er en del bygninger som er så flomutsatte at det er usannsynlig at vi klarer å sikre de, forteller Jan Eirik Hønsi, senioringeniør i NVE.

NVE ser på mulighete sikringstiltak langs Rukkedøla, og utreder muligheten for å bygge en flomvoll gjennom sentrum.

Vil komme klager

Det er ikke sikkert alle 149 huseiere vil fattes av et endelig vedtak. De berørte kan komme med tilbakemeldinger til forslaget frem til 10. oktober.

Det er kommunestyret som avgjør om bygge- og deleforbudet blir vedtatt.

– Jeg kommer til å levere en klage uansett, for å være på den sikre siden. Jeg aner jo ikke om forsikringen kommer til å dekke akkurat dette en annen plass i Nesbyen.

Dan Johansen Lundhaug har tomt på fire mål med et stort hus, dobbel garasje, og et skikkelig verksted.

Lundhaug sover i et tomt hus til salgs lenger oppe i Nesbyen, mens han venter på svar fra kommunen. Flommen har ødelagt både boligen, garasjen, og verkstedet hans. Han har kjørt Hallingdal rundt for å redde deler og verktøy som ble tatt av vannet. Han er redd for at han ikke får godkjent, dekket, og bygget verkstedet – dersom han må bygge opp en annen plass. – Jeg har nok brukt flere timer i verkstedet her, enn jeg har inne i selve huset. Jeg må jo ha et verksted.

– Det er for mye som er uavklart til at jeg kan si meg enig i å bli tvangsflyttet, avslutter Lundhaug.

Opphetet diskusjon på informasjonsmøte

Torsdag 28. september ble det avholdt informasjonsmøte for de som er berørt av forslaget. Her utbroderte Nesbyen kommune og NVE hva de hadde jobbet med siden ekstremværet.

Målet er å sikre Nesbyen for en 200-årsflom.

Det var opphetet stemning under informasjonsmøtet om bygge- og deleforbud i Nesbyen. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Mange uttrykte usikkerhet og forvirring over forhåndsvarselet. Flere var kritiske til både forslag og fremgangsmåte.

Jeanette Kaspersen, tjenesteleder i Nesbyen kommune. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Jeanette Kaspersen, tjenesteleder i Nesbyen kommune, var forberedt på at det ville komme ulike reaksjoner fra de berørte.

– Jeg skjønner at noen er kritiske. Det er viktig å huske at dette bare er et varsel om at vi driver med denne typen saksbehandling.

Vedtaksforslaget skal etter planen behandles i kommunestyret i november.