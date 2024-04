Ingunn, Sander og Signe Slaatten ble drept i sengene sine mens de sov. Politiet mener de ble drept av far og ektemann som tok sitt eget liv etter drapene.

Drapene i den lille bygda Torpo, kan dermed være den fjerde familiedrapssaken i Norge i løpet av bare et halvt år.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til de mange familiedrapene? Send inn din kommentar nederst i saken.

Familiedrap i Norge Ekspander/minimer faktaboks Norge har opplevd fire familiedrap de siste seks månedene. Dette er sakene: 27. september 2023: En 42 år gammel kvinne og hennes åtte år gamle datter blir funnet døde i sitt hjem i Vågsbygd i Kristiansand. Jentas far og kvinnens ektemann (46) ble siktet for dobbeltdrap og internasjonalt etterlyst. Seks dager senere blir mannen funnet død i sjøen i Kristiansand.

1. januar: Elin Nordhei Bordi (46), Terje Åsmund Nordhei (46) og en 19 år gammel mann blir funnet døde i en bolig i Sørfold i Nordland. Politiet tror tenåringen, som var henholdsvis sønn og stesønn av de to voksne, drepte dem før han tok sitt eget liv. Han er også siktet for drapsforsøk på sin elleve år gamle søster.

23. januar: Politiet rykker ut til en hendelse i en bolig i Skogbygda i Nes på Romerike. Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (11 måneder) blir funnet døde, i tillegg til en 65 år gammel mann. Politiet tror 65-åringen drepte sine døtre og ene barnebarn før han tok sitt eget liv. En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt, noe som gjør at Oslo politidistrikt får ansvaret for etterforskningen.

Ingunn (53), Sander (22) og Signe Slaatten (18) blir funnet drept i sin egen bolig på Torpo i Hallingdal. Politiet mener de tre ble skutt mens de sov, og at familefaren deretter tok sitt eget liv.

Hevntanker og livskrise

Fortsatt står mange spørsmål ubesvarte etter tragediene. Hva får en tilsynelatende velfungerende, middelaldrende mann til å utslette sin egen familie? Var det noen tegn til at noe var galt i dagene og ukene før drapene skjedde?

Psykolog Pål Grøndahl har doktorgrad i rettspsykiatri, og han har blant annet gitt ut boka «Om drap».

Hevn etter samlivsbrudd eller uutholdelig livskrise, kan være mulige motiver i familiedrapssaker, mener psykolog Pål Grøndahl. Foto: Svend Even Hærra / NRK

Ifølge Grøndahl er det begrenset kunnskap om hva som skjer i hodet på menn som velger å utslette sin egen familie.

– Når gjerningsmannen tar sitt eget liv, blir det vanskelig å finne et motiv. Derfor blir det viktig å hente informasjon fra de som overlever, sier Grøndahl.

Psykologspesialisten mener det er to hovedlinjer som kan forklare et mulig motiv.

– Gjerningsmannen kan være i en krise. Det kan være et samlivsbrudd, som utløser et ønske om hevn. At man vil straffe partneren ved å ta livet av barna, sier Grøndahl.

–Det kan også være at krisen er så uutholdelig at man vil skåne resten av familien for nederlaget.

Grøndahl er skeptisk til forklaringer om at drapene begås fordi familiefaren ønsker å beskytte familien fra noe.

– Det blir bare spekulasjoner. Dette er først og fremst en aggressiv handling, sier han.

Ifølge Grøndahl viser gjerningsmannen sjelden alarmerende oppførsel før drapene.

– Det er sjelden rus involvert, i motsetning til de fleste andre drap. Drapsmannen beskrives gjerne som stille, veltilpasset og hyggelig. Derfor reagerer alle med sjokk og vantro når drapene skjer.

Psykologspesialist Pål Grøndahl svarer på dine spørsmål om familiedrap. Han sitter klar ved tastaturet fra klokken 18 i kveld, men du kan legge inn dine spørsmål i kommentarfeltet nedenfor allerede nå.

Pål Grøndahl Norsk psykologspesialist og fagbokforfatter. Har skrevet boka «Om drap». Jobbet tidligere som forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus. Tidligere spesialpsykolog hos politiet i Oslo.