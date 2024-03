Antall drap i Norge øker – Kripos er bekymret

Kripos er bekymret for utviklingen når det gjelder økningen i antall drap i landet.

– Vi er redde for at vi får flere drap i Norge enn tidligere. Vi har tradisjonelt vært et land med få drap, og vi har hatt en kontrollerbar situasjon i forhold til det. Det sier sjefen for Kripos, Kristin Kvigne.

Hun sier det er registrert flere drap på dette tidspunktet i året enn det vi har sett tidligere.

– Vi så også i 2023 at det var flere drap enn det var i 2022, og vi er bekymret for utviklingen innenfor det. Men det er for tidlig å trekke en konklusjon om vi ser en forhøyet andel drap i Norge generelt. Det sier sjefen for Kripos, Kristin Kvigne.

Har kostet 14 mennesker livet

Saken i Ål er den fjerde familiedrapssaken på et halvt år.

– Dette er en grufull tragedie for familien, lokalsamfunnet og hele nasjonen, sier Kvigne.

Kripos bistår det lokale politidistriktet i etterforskningen av drapene.

– Vi kan bidra på en rekke områder, både med teknisk og taktisk etterforskning.

Saken er den fjerde med flere døde i en familie på seks måneder. Det har kostet 14 mennesker livet, og én er skadet.

Det er vanskelig å si hva som er årsaken til tragediene.

– Både psykisk uhelse, rus, økonomiske problemer, samlivsbrudd, også videre, eller en blanding av disse, kan være triggere når det gjelder både vold og drap i nære relasjoner, sier Kvigne.

En egen dynamikk

Professor Lars Mehlum er psykiater og ekspert på selvmord. Mehlum understreker at han ikke kjenner til disse spesielle sakene, men at han uttaler seg om drap/selvdrap på generelt grunnlag.

Professor Lars Mehlum er psykiater og ekspert på selvmord. Han er senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Foto: UIO

– Man kaller det ofte drap/selvdrap. Det er en helt egen dynamikk. Det kan handle om svært alvorlige psykiske problemer, eller andre typer mekanismer enn det vi ser ved vanlige selvmord.

– Det er veldig sjelden vi ser dette, og det er vanskelig å si om det er smitteeffekter siden det er så få hendelser.

Mehlum sier at når flere hendelser skjer på kort tid kan det være nærliggende å tenke at det er en smitteeffekt.

– Men det er altså usikkert. Det vi vet er at smitte ved selvmord blant ungdommer kan oppstå i lokalsamsfunn og i ungdomsmiljøer.

Han sier at en person som tar sitt eget liv vanligvis har en nokså ensom og privat prosess der det ikke handler om andre.

– Så er det dem som tar livet av andre, og deretter tar sitt eget liv når de innser hva de har gjort. Det er kanskje ikke noe planlagt, men skjer på impuls..

Ål 23. mars

Lørdag kveld ble fire personer funnet døde på en adresse på Torpo i Ål. Politiet bekrefter at det er funnet våpen i boligen.

Politiet etterforsker dødsfallene i Ål som drap og selvdrap. Det er ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen.

Nes 23. januar

Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (10 måneder) ble skutt av drept av far og bestefar Steinar Korslund (65).

Drapene skjedde i Skogbygda i Nes kommune på Romerike.

Sørfold 1. januar

Elin Nordhei Bordi (46), Terje Åsmund Nordhei (46) og en 19 år gammel mann ble funnet døde i en bolig i Sørfold i Nordland. Politiet tror tenåringen, som var henholdsvis sønn og stesønn av de to voksne, drepte dem før han tok sitt eget liv.

Han er også siktet for drapsforsøk på sin elleve år gamle søster.

Kristiansand 27. september 2023

En mor og hennes datter på åtte år ble 27. september i fjor funnet døde i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand.

Obduksjonsrapporten etter dobbeltdrapet i Vågsbygd i Kristiansand viser at den drepte moren og datteren ble utsatt for vold og døde av skadene de ble påført.

Faren til åtteåringen, Alwan Ahmed Alawneh (46), er siktet for drapene. Han ble funnet død i sjøen i Kristiansand 3. oktober. Politiet venter fortsatt på svar om Alawneh tok sitt eget liv.

Når det gjelder familiedrapene i Kristiansand, Sørfold og Nes får vi ikke alle svarene fordi de tre siktede gjerningsmennene også er døde.

Etterforskes like grundig

– Disse sakene blir etterforsket med akkurat den samme kvalitet og intensitet som når gjerningsmannen lever. Det er viktig at vi både etablerer hendelsesforløpet og motivet i disse sakene. Det er viktig for de som sitter igjen, og viktig for oss som samfunn. Det kan være en gjerningsmann man ikke kan snakke med, men det kan være andre spor som kan avdekke hva som var motivet og hvordan hendelsesforløpet var, sier Kripos-sjefen.

Tallet på drap i Norge øker

I 2023 var det 38 drapsofre i Norge, som var det høyeste antallet på 10 år. Over halvparten av ofrene ble drept av noen i nær relasjon.

Noen av sakene i år:

2. januar: 30 år gamle Rahavy Varatharajan blir funnet skutt og drept i en bil i Elverum. Den antatte gjerningsmannen, en 32 år gammel mann, blir funnet svært alvorlig skadd i samme bil. 32-åringen dør senere av skaden.

7. januar: 33 år gamle Tina Milena Solberg blir funnet død i Øygarden kommune utenfor Bergen. En mann hun hadde to barn med er siktet for drap og har erkjent straffskyld.

4. februar: En kvinne blir drept foran sine egne barn i Bergen.

Til nå i 2024 er det satt i gang drapsetterforskning i saker med i alt 21 drepte.