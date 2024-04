Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept i en bil ved Nes i Ådal i august 2023, og fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Foreldrene til Jonas er misfornøyd med uttalelsene til forsvareren til en av de siktede, Jon Anders Hasle, som de mener har overfokusert på hans klient og sjalusimotiv.

Familien reagerer spesielt på Hasles bruk av ordet "plaging", da de mener Jonas ble utsatt for mer enn bare det, inkludert å ha lastebiler påtent, bli banket opp og bli utsatt for en rekke hærverk.

Hasles klient har innrømmet skadeverk og medvirkning til vold, men ikke involvering i drapet.

Foreldrene ønsker at politiet skal utvide tidsrammen for etterforskningen og ikke bare fokusere på det som skjedde med Jonas fra mars til han døde.

Jonas ble blant annet utsatt for tre branner som startet sommeren 2021, og familien mener det er mer å etterforske rundt disse sakene.

Den 17. august i fjor ble Jonas Aarseth Henriksen funnet skutt og drept i en bil ved Nes i Ådal. Fem personer har blitt siktet for drap eller medvirkning til drap.

Alle fem nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Mor Elin Aarseth, stefar Ivar Borgen, stemor Torunn Bjerkerud og far Trond Henriksen har reagert sterkt på uttalelsene til Jon Anders Hasle, forsvareren til mannen som politiet mener er hovedmannen.

– Han og flere andre har ønsket å plage Jonas. Vi opplever at det har vært en overfokusering på min klient og sjalusimotiv. Vi mener det er i beste fall unyansert, for det er flere som har hatt et motiv for å plage Jonas, har Hasle blant annet uttalt til NRK.

Les også Jonas-drapet: Politiet mener «hovedmann» bestilte minst elleve andre hendelser

Ble provosert

Det er ordet «plaging» familien spesielt reagerer på.

– Jeg ble veldig provosert da jeg så uttalelsene. For det er ikke sånn vi har opplevd det. Og det var ikke sånn Jonas opplevde det. Han levde i et mareritt og et helvete. Han hadde det ikke bra de årene før det endte sånn som det gjorde, sier mor Elin Aarseth.

– Vi forstår jo oppgaven til en forsvarsadvokat. Men det må være visse grenser og anstendighet i hva man skal uttrykke, fortsetter far Trond Henriksen.

I forrige uke møtte NRK en av de fem siktede i saken. Mannen i 30-årene fra Hønefoss mente at Jonas Aarseth Henriksen ble terrorisert før drapet.

Mange hendelser

Familien mener det er åpenbart at dette er mye mer enn bare plaging Jonas har blitt utsatt for. Henriksen fikk lastebiler påtent, han ble banket opp, og han ble utsatt for en lang rekke hærverk.

– Hvis han ikke hadde blitt drept den 17. august, hvor lenge hadde de fortsatt? Jeg tror ikke det hadde stoppet, sier stemor Torunn Bjerkerud.

– Det er ingenting som tyder på det. Hvis målet bare var å banke Jonas så hadde de jo vært i mål, sier far.

Han peker på at sønnen ble sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet på vei til bilen en morgen i mars i fjor.

Alt Jonas Aarseth Henriksen ble utsatt for: Ekspander/minimer faktaboks 25.07.21: Hønefoss – Brann i kassebil

24.09.21: Hønefoss – Brann i betongbil

27.02.22: Hønefoss – Brann i lastebil

09.03.23: Tønsberg – Kroppskrenkelse utenfor bopel

09.04.23: Trusler via Snapchat

18.04.23: Tønsberg – Forsøk brann i MC

04.06.23: Tønsberg – Skadeverk på bygning og bil

18.05.23: Hønefoss – Tagging på arbeidsbil

04.06.23: Tønsberg – Knust vindu på bopel

26.06.23: Hønefoss – Skadeverk på motorkjøretøy, firmabil

01.07-31.07.23: Hønefoss – Tagging flere steder

03.08.23: Tønsberg – Skadeverk på bygning

04.08.23: Lierskogen – Skadeverk på kjøretøy

07.08.23: Hønefoss – Skadeverk på kjøretøy

– Så målet har vært noe mye mer enn det. Det er summen av det som jeg kjenner fryktelig på også i ettertid, at han i to år skulle ha et levende mareritt uten å bli tatt på alvor. Det var de siste to årene til Jonas, sier far Henriksen.

Motsetning til drap

Advokat Jon Anders Hasle har fått høre kritikken fra foreldrene. Hans klient har i avhør innrømmet skadeverk og medvirkning til vold.

Men hans klient har ikke innrømmet noen involvering i drapet.

– Jeg har satt dette i motsetning til drap, sier Hasle til NRK.

– Jeg kan ta til meg at noen kan oppleve ordbruk som vanskelig i en sånn situasjon. Men det står i motsetning til drap, og det er derfor ordet plaging har blitt brukt. For at det skal omfatte både skadeverk og vold og andre eventuelle handlinger, sier forsvarsadvokaten.

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / nrk

Tidsrammen

Foreldrene har tidligere sagt til NRK at de ønsker at politiet skal utvide tidsrammen sin og ikke bare fokusere på det som skjedde med sønnen fra mars til han døde.

Jonas ble blant annet utsatt for tre branner som startet sommeren 2021.

– Vi har ikke helt tillit til politiet at de har etterforsket dem godt nok. Det er mer å etterforske. Vi opplever at det fortsatt er et potensial for å finne ut mer rundt de sakene, sier stefar Ivar Borgen.

– Vi håper at de som eventuelt vet noe kan komme og fortelle hva som har skjedd, slik at også de sakene oppklares og lukkes, sier Borgen.

Fiktive oppdrag

Jonas Aarseth Henriksen skal ha blitt forsøkt lokket ut i en bergingsbil til avsidesliggende steder flere ganger før han ble skutt og drept.

Etterforskningen har funnet en rekke oppringninger og fiktive oppdrag i tiden før drapet.

Det har vært spesielt tøft for familien.

– Det er vanskelig fortsatt å ta inn over seg at dette faktisk har skjedd. At det er vår Jonas som ikke er her lenger, sier mor Elin Aarseth.